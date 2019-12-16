Kullandığınız Akıllı Saat Açılmıyorsa Ne Yapmanız Gerek?

Vazgeçilmeziniz olan akıllı saat bir türlü açılmıyor ve sizi sinir ediyorsa, birkaç küçük taktikle bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Akıllı saatler, giyilebilir teknoloji harikalarından bir tanesi. Akıllı cep telefonlarımızdan yaptığımız işleri hatta çok daha fazlasını bu küçük cihazlarda kolayca yapabiliyoruz. Fakat kolumuzda savunmasız bir şekilde duran akıllı saat ya bir an çalışmazsa?

Akıllı saat açılmama sorunu pek çok kullanıcının başına geliyor. Wear OS işletim sistemli akıllı saat ya da Apple’ın Watch OS’u fark etmiyor ve bir gün, bir bakıyorsunuz akıllı saatiniz çalışmıyor. Son derece gerginlik yaratan bu durumdan kurtulmak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. Çoğu zaman kullanıcının yaptığı yanlış bir ayardan ya da bir özelliğin açık unutulmasına kaynaklı olarak açılmayabiliyor akıllı saat.

Wear OS işletim sistemli olarak çalışan bir akıllı saat ve Apple’ın Watch OS’u için farklı yöntemler var. Kullandığınız cihaza göre, anlatılan yöntemleri deneyerek, akıllı saat çalışmıyor sorununu kolayca çözebilirsiniz. Eğer tüm yöntemleri denemenize rağmen sorun devam ediyorsa, cihazınızı bir yetkili servise kontrol ettirmenizde fayda var.

Akıllı saat açılmıyor sorunu Wear OS’da nasıl çözülür?

Standart donanım kontrolü:

Akıllı saat için kullandığınız şarj kablosu ve adaptörün orijinal olduğundan emin olun. Orijinal olmayan kablolar ve adaptörler, cihazda bu tip beklenmedik durumlar yaratabilir hatta ilerleyen zamanlarda geri dönülmez hasarlar yaratabilirler.

Ambalaj kontrolü:

Akıllı saatte bulunan ambalajları çıkarttığınızdan emin olun. Fabrika çıkışı esasında tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi akıllı saatlere de pek çok koruma amaçlı ambalaj takılıyor. Kullanılan ambalajlar kritik noktalarda oldukları için günlük kullanım esnasında çıkarılmalılar yoksa istenmeyen durumlara neden olabilirler.

Temizlik:

Akıllı saat ve şarj bağlantıları arasındaki tüm alanların temizliğinden emin olmalısınız. Bu bölgelere bazen gözle bile görülmeyecek tozlar girebiliyor. Özellikle cihazın mikro USB portuna pek çok şey girebiliyor. Portu üfleyerek temizleyebilir, diğer bölgeleri de hafif nemli bezle düzenli olarak temizleyebilirsiniz.

Pim bozukluğu:

Şarj kablosunu adaptöre ve şarj kablosunu akıllı saate bağlayan iki pimde sıkıntı olabilir. Eğer biraz da hoyrat kullanılıyorsa, şarj aletine ait pimlerde şekil bozuklukları olabiliyor. Böyle bir durumda cihaz asla şarj olmayacak, aksine oluşacak zararlara açık olacaktır. Kontrol edin, eğer bir problem varsa yeni ve orijinal bir şarj kablosu edinin.

Şarj sorunu:

Gözle görülür bir sorun yoksa, akıllı saatinizi şarja takın ve şarj olur halde bırakın. Cihazı şarja taktıktan sonra ortalama 15 dakika şarj olmasını bekleyin ve cihazı açmayı deneyin. Sorun belki de basit bir şarjsızlıktır. Ana elektrik sisteminde ya da prizde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, cihazı başka bir prizde şarj etmeyi deneyin.

Not: Tüm bu öneriler işe yaramadıysa lütfen cihazınızı en yakın resmi teknik servise ulaştırın.

Apple Watch akıllı saat açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında en sık kullanılanlardan bir tanesi olan akıllı saat, Apple’ın ürettiği modellerle pek çok kullanıcıya ulaşıyor. Apple Watch akıllı saat kullanıcılarının sıklıkla yaşadığı bir problem olan akıllı saat açılmıyor sorununu çözmek için deneyebileceğiniz birkaç yöntem var. Aşağıdaki yöntemlerle sorunu kolayca çözebilirsiniz, eğer tüm yöntemleri denemenize rağmen hala akıllı saat açılmıyorsa, cihazı bir Apple servisine göstermelisiniz.

Şarj kontrolü:

Eğer Watch OS işletim sistemine sahip akıllı saatiniz bir türlü çalışmıyorsa, yapılacak ilk şeylerden biri cihazın şarjının yeterli olup olmadığını kontrol etmek. Basit bir yöntem gibi görünebilir fakat kullanıcıların çoğu dalgınlıktan olsa gerek, akıllı saat şarj durumunu pek kontrol etmiyor ve bu da cihazın bir anda kapanmasına neden oluyor. Böyle bir sorunun önüne geçmek için cihazı şarja takın ve en az %90 şarj olana kadar bekleyin, böylece sorunun şarj olup olmadığından emin olabilirsiniz.

Cihazı sıfırlayın:

Klasik bir Türk yöntemi olan cihazı kapatıp - açmak, en basit ama işe yarar yöntemlerden bir tanesidir. Apple Watch cihazınız hiçbir şekilde açılmıyorsa, akıllı saati yeniden başlatmak sorunu çözebilir. Bunun için cihazın yanında bulunan iki düğmeye aynı anda basın ve en az 15 saniye bekleyin. Ekranda Apple logosu çıkacak ve cihaz yeniden başlatılmış olacaktır. Eğer başka bir akıllı saat sorunu yoksa, işlem sonrası cihaz normal bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

Power Reserve kontrolü:

Power Reserve ya da Güç Rezervi olarak isimlendirilen özellik, tüm akıllı saatlerde bulunuyor ve oldukça işe yarıyor. Özellik sayesinde akıllı saat gereksiz enerji harcamadan, kullanıcısına yalnızca saati gösteriyor ve akıllı özelliklerini kapatıyor. Elbette akıllı saat bu modda kaldıysa, açılmaması normal. Güç rezervi özelliğini kapatmak için;

Apple Watch’ın yan tarafından bulunan ve “Crown Button” olarak isimlendirilen büyük düğmeye basın.

Cihazınız ana ekranına gelecektir.

Ana ekrandan “Pil Ayarları” bölümüne girin.

Güç Rezervi özelliğini kontrol edin.

Eğer açıksa, kapatın.

İşlem tamam

VoiceOver kontrolü:

Apple Watch’unuzda VoiceOver yani sesle kontrol özelliğini açtıysanız, cihazınıza Screen Curtain denilen bir ekran perdesi inecektir. Ekran perdesi cihazda olduğu sürece, akıllı saatiniz açılıyor olsa bile açılmıyor gibi görünecektir. Ekran perdesinin amacı sesle kontrol esnasında gizliliği sağlamak olsa bile, özelliği açık unutan ya da tam olarak bilmeyen kullanıcılar için sıkıntılı durumlar yaratabiliyor.

iPhone’unuzdan Apple Watch uygulamasını açın.

“Genel” sekmesini açın.

Buradan “Erişilebilirlik” bölümüne girin.

Seçenekler arasından “VoiceOver” ı seçin.

Özelliği kapatın.

Apple Watch’unuzdaki Screen Curtain yani ekran perdesi kalkmış olacak.

Şarj kablosu sorunu:

Akıllı saat çalışmıyor problemiyle ilgili en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de şarj kablosu ya da şarj adaptörü sorunudur. Adaptör, enerjiyi doğru bir şekilde kabloya yansıtmıyor olabilir ya da şarj kablosu hasar aldığı için tam güçte bir şarj sağlamıyor hatta hiçbir şekilde cihazı şarj etmiyor olabilir. Sorunun böyle olup olmadığını başka adaptör ya da şarj kabloları kullanarak deneyebilirsiniz. Eğer adaptör ya da şarj kablosu orijinal değilse, bundan kaynaklı olarak da cihazda sıkıntılar meydana geliyor olabilir.

Donanım sorunu:

Tüm yöntemleri denediniz, tüm özellikleri açıp - kapattınız, şarj kablolarında herhangi bir sıkıntı yok fakat her şeye rağmen Apple Watch açılmıyorsa, sorun belli ki donanımla alakalı. Cihazın mikro USB portu gibi dışarıdan müdahaleyle hasar görmüş olabilecek bir sorunu ya da iç aksamıyla ilgili bir sorunu olabilir. Eğer cihaz düştüyse, darbe aldıysa ya da bir şekilde ıslandıysa, böyle bir donanım sorunu kolayca ortaya çıkabiliyor. Donanım ile ilgili sorunlarda kullanıcı olarak sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Bu nedenle cihazı en kısa zamanda bir Apple yetkili servisine götümelisiniz.

Akıllı saat açılmıyorsa asla hemen telaşa kapılmayın. Gördüğünüz gibi sorun illa ki büyük olmak zorunda değil. Basit bir şarj sorunu ya da bir özelliği açık unutmanızdan kaynaklı olarak da açılmayabilir akıllı saat. Anlatılan tüm yöntemleri sırayla deneyin, eğer akıllı saat hala açılmıyorsa, donanım ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Donanım problemlerini çözmek için mutlaka cihazın yetkili servisine giderek gerekli kontrolleri yaptırın.