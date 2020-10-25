Akıllı Telefonlarda Hacker Saldırılarından Korunma Yolları

Akıllı telefonların günümüzde sıkça karşılaştığımız bir sorun olan siber tehditlerden ve hacker saldırılarından korunması için alınabilecek birtakım önlemler bulunuyor.

Akıllı bir telefonunuz olduğu sürece çeşitli siber tehditlere maruz kalma olasılığınız da bulunuyor. Telefonunuzun ve telefonunuzun içindeki bilgilerin siber tehditlerden ve hacker saldırılarından korunmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar var.

Hacker saldırılarından korunma, çeşitli yöntemler sayesinde mümkün kılınabiliyor. Bu basit ama etkili önlemler sayesinde akıllı telefonlarınızı güvenle koruyabilirsiniz. Sizin için akıllı telefonlarda hacker saldırılarından korunma yollarını listelediğimiz içeriğimize hoş geldiniz.

Akıllı telefon kullanırken hacker saldırılarından korunmak neler yapabiliriz?

Zor bir şifre oluşturun,

Şifrenizi sık sık değiştirin,

Kullandığınız her bir hesap için ayrı şifre oluşturun,

Telefonunuzun önbelleğini sık sık temizleyin,

Antivirüs uygulaması kullanın,

Ücretsiz Wi-Fi hizmetlerini kullanmamaya dikkat edin,

Kaynağını bilmediğiniz e-postaları açmayın,

Telefonunuzun işletim sistemini güncel tutun.

Zor bir şifre oluşturun:

İnternet güvenliğini sağlamaya yönelik hiçbir şey yapmasanız bile telefonunuzun şifresini zorlaştırın, kimsenin şifrenizi tahmin edemeyeceği bir hale getirin. Telefona en çok koyulan şifreler arasında telefon sahibinin veya bir yakınının adı, soyadı, doğum tarihi, 1234 gibi akılda tutulması kolay sayılar ve 1111 gibi birbirini tekrar eden sayılar bulunuyor.

Telefonunuza 4 haneli şifre koymak yerine daha zor tahmin edilecek sayılar ve aynı zamanda harflerin de içinde bulunduğu kişisel şifreleri tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefonunuza koyduğunuz bu kişisel şifrelerde sembollerin, büyük ve küçük harf kullanımının da olması hackerların işini oldukça zorlaştıracaktır. Sonuç olarak şifre ne kadar karmaşık olursa o kadar güvenli olur.

Şifrenizi sık sık değiştirin:

Birçoğumuz aynı şifreyi birden fazla hesap için kullanmanın yanı sıra, koyduğumuz şifreyi aylarca, hatta yıllarca değiştirmeden kullanmaya devam ediyoruz. Ancak telefonumuzun güvenliği sağlamak adına şifrelerimizi sık sık değiştirmekte fayda var. Unutmayın ki ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, kırılamayacak şifre yoktur. Bu yüzden koyduğunuz şifreleri sık sık değiştirmelisiniz.

Hacker saldırılarından korunma yolları arasında oluşturduğunuz şifre her ne kadar tahmin edilmesi zor ve karmaşık olursa olsun, birtakım özel programlar ile çözülmesi imkansız değildir. Ancak şifrelerinizi birkaç haftada bir veya ayda bir değiştirmeniz bu sorunu önleyebilir.

Kullandığınız her bir hesap için ayrı şifre oluşturun:

Banka hesabı, e-posta adresi ve çeşitli sosyal medya uygulamaları için tek bir şifre kullanmak, akıllı telefonunuza saldırmak isteyen hackerların işini çok kolaylaştırır. Her ne kadar hacker saldırılarından korunmak için resmi kuruluşların ve hükümetlerin yürüttüğü projeler faydalı olsa da bizlerin de alması gereken birtakım önlemler de mevcut.

Kullandığınız her hesap için tek bir şifre kullanırsanız, bir hesabınızın şifresi kırıldığı andan itibaren diğer hesaplarınıza erişim kaçınılmaz olur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için kullandığınız her bir hesap için farklı şifreler oluşturun.

Telefonunuzun önbelleğini sık sık temizleyin:

Tarayıcılar, ziyaret etmiş olduğunuz sitelerin bazı verilerini kullanıcılarına zaman ve hız kazandırmak için önbelleğine kaydeder. Daha önceden ziyaret ettiğiniz bir siteyi daha sonra tekrar ziyaret ettiğiniz zaman tarayıcınız bu önbelleği kullanarak verileri daha hızlı bir şekilde ekrana yansıtır. Bu durum bir bakıma internet kullanıcılarına fayda sağlasa da bankacılık işlemleri ve internetten alışveriş işlemleri esnasında birtakım sorunlar ortaya çıkartıyor.

Tarayıcınıza erişim sağlayan birisi, siz eğer önbelleği temizlememişseniz daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz bütün internet sitelerinde yaptığınız işlemler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bunun önüne geçmek için tarayıcının önbelleğini sık sık temizlemeyi ihmal etmeyin.

Antivirüs uygulaması kullanın:

Siber tehditler ve hacker saldırılarından korunma yollarından bir diğeri de antivirüs uygulaması kullanmak. Mobil bankacılık işlemleri ve internetten alışveriş yapmak gibi mobil cihazlarımızı çeşitli şeyler için kullanıyoruz ve bu cihazlarda bize ait bir sürü bilgiler bulunuyor. Telefonunuza indireceğiniz antivirüs uygulamaları sayesinde telefonunuzu ve telefonunuzda barınan bilgilerin güvenliğini kolaylıkla arttırabilirsiniz.

Ücretsiz Wi-Fi hizmetlerini kullanmamaya dikkat edin:

Kafe, restoran, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık yerlerin sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti, çok cazip bir seçenek gibi görülebilir. Ancak ücretsiz Wi-Fi üzerinden siber güvenliği sağlamak çok zor olduğu için her ne kadar cazip bir seçenek olsa da güvenli bir seçenek değil. Güvenli olmayan bağlantıların yanında kilit simgesinin olmamasından da bir bağlantının güvenli olup olmadığı anlaşılabilir.

Telefonunuzda güvenlik önlemleri en üst seviyede olsa bile bu tür ağlar üzerinden güvenlik sağlanması bir hayli güçtür. Siber tuzaklardan korunma yolları arasında özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ortak ağlardan kaçınmalı ve güvenli bağlantılar kullanmalısınız.

Kaynağını bilmediğiniz e-postaları açmayın:

Kaynağını bilmediğiniz hiçbir e-postayı açmayın. Hiç şüphe uyandırmayan internet sitelerinden gelen e-postalar bile telefonunuzun hacklenmesi için gerekli her şeyi barındırıyor. Yalnızca gönderilen elektronik postadaki bağlantıya tıklamak dahi, bunu gönderenin kişisel bilgilerinize ulaşmasını sağlayabiliyor.

Size gönderilen e-postanın göndereni tanımıyorsanız, e-postayı açmadan silin. Eğer tanıyorsanız bu e-postanın yasal olup olmadığından emin olun. Neyse ki Gmail, Yandex gibi Webmail sağlayıcıları gönderenin adını ve e-posta adresini gösteriyor.

Telefonunuzun işletim sistemini güncel tutun:

İster Apple ister Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz olsun, telefon size yeni bir güncellemenin hazır olduğunu bildirir bildirmez o güncellemeyi indirin ve kurun. Hackerların birçoğu, güncel olmayan işletim sistemindeki güvenlik açıklarından yararlanır. Telefonlara gelen güncellemeler ise bu açıkları adeta bir yama gibi kapatır ve telefonunuzu daha güvenli hale getirir.