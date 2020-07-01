Yaşanan Akıllı Telefon Zamları Durdurulamıyor

Akıllı telefonlar, segment fark etmeksizin lüks tüketim sınıfına girmeye devam ediyor. 1 Nisan’dan bu yana neredeyse bütün akıllı telefonların fiyatlarını ciddi şekilde arttı. Temmuz 2020 itibariyle Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarında yaşanan fahiş artışlarına yakından bakıyoruz.

Bireysel teknolojik ihtiyaçlarımızın ilk maddesi olan akıllı telefonlarda yaşanan fiyat artışları durdurulamıyor. Pek çok şirket ve o şirketin ürünlerini satan distribütör firmalar, dolar kurundaki yükseliş ve yaşanan vergi zamlarına karşı çaresiz. Haliyle bu durum tüketicileri, yani vatandaşları derinden etkiliyor.

Akıllı telefon üreticileri, her yeni modellerinde yurt dışı fiyalarını sabit tutsalar da Türkiye’deki fiyatlara dur diyemiyorlar. Örneğin Apple, Temmuz 2020’ye iPhone SE 2020 hariç tüm telefonları ve aksesuarlarında zam haberiyle giriş yaptı. Söz konusu fiyat artışları Android telefonlar için de geçerli.

Yaşanan artışlara dair bir derleme yaptık. Listede olabildiğince yeni modellere ve giriş seviyesi, fiyat performans seviyesi ile amiral gemisi seviyesindeki telefonlara yer verip piyasanın detaylı bir görüntüsünü çekmeye çalıştık (Tüm fiyat artış grafikleri, Akakçe'nin son 6 aylık fiyat artışını sunan takip sisteminden derlenmiştir).

Yerli telefonlar:

General Mobile GM 9 Go 32 GB:

En uygun fiyatlı yerli telefonlardan birisi olan GM 9 Go'nun fiyatında 1 Mayıs'tan itibaren 600 TL'lik bir artış söz konusu. GM 9 Go, Mayıs 2019'da satışa çımıştı.

General Mobile GM 9 Pro 64 GB:

General Mobile'ın bir üst seviye modeli GM 9 Pro 2018 model bir cihaz olmasına rağmen ciddi şekilde fiyat artışı yaşayanlardan. Telefon Temmuz 2020 itibariyle 1844 TL fiyatını görerek son 6 ayda 600 TL artış yaşadı.

Vestek Venüs V7 64 GB:

Şubat 2019'da tanıtılan Vestel Venüs de 1000 TL altındaki yerli telefonlar arasında yer alıyordu. Ancak son 6 ayda yaşanan 650 TL'lik fiyat artışı ile artık 1500 TL üzerinde bir cihaz olarak karşımızda.

Vestel Venus E5 32 GB:

Aralık 2019'da tanıtılan giriş seviyesi Vestel Venüs E5, yılın ilk aylarını ortalama fiyatında yaşanan dalgalanmalarla geçirdi. En düşük fiyatta 799 TL'yi gören yerli telefon, 1 Temmuz itibariyle yakşalık 1379 TL'ye ulaştı ve 6 aylık dönemde 580 TL'lik artış yaşamış oldu. 2018 model Vestel Venüs Z30'da ise yaklaşık 350 TL'lik bir azalma gözlemleniyor. Ancak bu fiyat düşüşü, telefonun yeni Android sürümlerine kavuşamayacak olmasıyla ilgili.

Kasım 2019'da tanıtılan bir diğer Vestel telefonu Venus Z40 da yaşanan son zam furyasından etkilenmeyen modeller arasında yer alıyor. Z40'ın 2.599 TL olan piyasaya çıkış fiyatı 1 Temmuz itibariyle 2.150 TL seviyelerinde. Ancak bu durum, cihazın sahip olduğu özelliklere kıyasla Türkiye'deki yabancı rakiplerinden daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesiyle ilgili. Vestel cephesindeki fiyat artışları firmanın üst seviye telefonlarını değil, vatandaşların daha çok yöneldiği giriş seviyesi telefonlarında gözlemleniyor.

Giriş seviyesi telefonlar:

Redmi 8A:

Eylül 2019'da tanıtılan Redmi 8A, piyasanın en gözde giriş seviyesi telefonlarından birisi. Ancak fiyatında yaşanan 860 TL'lik artışla rekora doğru koşuyor. Ayrıca Redmi 8A'nın teknoloji marketlerindeki fiyatı 2500 TL'yi buluyor.

Samsung Galaxy A01 16 GB:

Aralık 2019'da tanıtılan ve 2020'de Türkiye'de satışa sunulan en yeni giriş seviyesi telefonlardan Galaxy A01, yaklaşık 650 TL'lik artışla 1650 TL seviyesine yükseldi.

Oppo A5s 32 GB:

Mart 2019'da tanıtılan, yani üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçen Oppo A5s bundan 6 önce 1.100 TL seviyesindeydi. Ancak yaklaşık 900 TL'lik artışla Temmuz 2020'de zam şampiyonlarından birisi oldu.

Orta segment - fiyat performans telefonları:

Redmi Note 8 64 GB:

Piyasanın en gözde telefonları arasında yer alan Redmi Note 8, Ağustos 2019'da tanıtılmıştı. 6 ay önce fiyatı 1500 TL seviyesinde olan telefon, yaklaşık 900 TL'lik artışla 2.400 TL seviyesine yükseldi.

Honor 20 128 GB:

Huawei'nin yan markası Honor'un sevilen telefonu Honor 20, Mayıs 2019'da tanıtıldı. Artık 1 yaşından fazla olan bu telefonun fiyatı da son 6 ayda 650 TL seviyesinde bir artış yaşadı.

Samsung Galaxy A71 128 GB:

Samsung'un 2020 model yeni orta seviye cihazlarından Galaxy A71, Mart 2020'de satışa sunulduğunda 3300 TL seviyesindeydi. Zamanda fiyatı biraz geriledi. Ancak son zamlarla birlikte yaklaşık 800 TL artış yaşayarak merdiveni 4.000 TL barajına dayadı.

Xiaomi Mi Note 10 128 GB:

Kasım 2019'da tanıtılan Xiaomi Mi Note 10, yaklaşık 660 TL'lik fiyat artışıyla geçtiğimiz yılın ana akım amiral gemilerine yetişti. Telefon artık 5.200 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Amiral gemisi segmenti:

Apple iPhone 11:

Apple'ın Eylül 2019'da tanıttığı iPhone 11 ailesinin Apple'ın resmi sitesi üzerinden yapılan satışlarına ciddi zamlar getirildi. Ancak yukarıdaki fiyatlar, Apple dışındaki internet satış fiyatlarına ait. iPhone 11, son 6 ayda en düşük 6.750 TL seviyesini görürken, Mayıs'ta 7.200 TL'ye kadar yükseldi.

Apple'daki resmi satış rakamı çıktığından bu yana 7.299 TL olan telefon, son zamlarla Apple resmi mağazasında 7.999 TL'ye yükseldi. Bu artış Apple dışında resmi satış yapan diğer internet sitelerinde kısa süre içerisinde yansıyacaktır. iPhone 11'in çeşitli internet sitelerindeki en düşük fiyatının minimum 7.500 TL olmasını bekliyoruz.

Samsung amiral gemilerinde fiyat düşüşü var (Her an artış yaşanabilir):

Samsung Galaxy S20, Note 10 gibi yeni amiral gemisi serilerinin fiyatlarında ise düşüş söz konusu. Örneğin Galaxy S20'nin ilk resmi satış fiyatı 7.799 TL olarak açıklanırken, Temmuz 2020 itibariyle Samsung'un resmi internet sitesinde 7.399 TL'ye gerilediğini görüyoruz. Ancak Samsung'un amiral gemileri de her an Temmuz 2020 fiyat artışından etkilenebilir.

Ayrıca S20'nin diğer sitelerdeki satış fiyatları -şimdilik- 6.700 TL seviyesine kadar düşmüş durumda. Samsung cephesinde fiyat düşüşü görmemizin en büyük nedeni ise çıkış fiyatlarının beklenenden yüksek olmasıydı. Ayrıca Apple'ın hem iPhone 11 hem de iPhone SE ile uyguladığı fiyat politikaları Samsung'u Türkiye fiyatlarını düşürmeye itmiş görünüyor.