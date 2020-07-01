iPhone 11 Ailesinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi

Apple Türkiye, temmuz ayına zam ile merhaba dedi. Android rakipleri fiyat çıtasını yükseltirken sessiz kalan şirket, bugün açıkladığı zamlar ile özellikle iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max'i ulaşılması son derece zor cihazlar haline getirdi.

Temmuz ayı geldi ve yılın ilk yarısını tamamlamış olduk. Yılın ilk yarısında koronavirüs nedeniyle pek çok sektör duraklama, hatta gerileme yaşadı ve bu durum, neredeyse tüm ürünlerin fiyatlarının artmasıyla sonuçlandı. Bu süreçte fiyatı değişmeyen nadir ürünlerden biri de iPhone’lardı ki bugün itibarıyla iPhone XR’den iPhone 11 Pro Max’e kadar tüm iPhone’lara zam geldi.

Bugüne kadar uygun fiyatlarıyla Android amiral gemilerine sağlam bir alternatif olan iPhone XR ve iPhone 11, son gelen zamla ‘uygun fiyatlı’ sıfatını az da olsa kaybetmiş durumdalar. Fiyatları zaten yüksek olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ise artık iyice ulaşılması hayale dönüşen cihazlar arasında yer almaya başladılar.

Apple Türkiye, 2020'nin ikinci yarısına iPhone zamları ile merhaba dedi

Zamdan önce Apple’ın resmi internet sitesinde 6.499 TL başlangıç fiyatına sahip olan iPhone XR, 1 Temmuz itibarıyla 600 TL’lik bir zam aldı ve başlangıç fiyatı 7.099 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde bugüne kadar 7.299 TL başlangıç fiyatına sahip olan iPhone 11, bugün itibarıyla 700 TL’lik bir zam alarak 7.999 TL başlangıç fiyatına sahip oldu.

Zamdan önce iPhone XR ve iPhone 11 fiyatları

iPhone XR 64 GB - 6.499 TL

iPhone XR 128 GB - 6.949 TL

iPhone 11 64 GB - 7.299 TL

iPhone 11 128 GB - 7.749 TL

iPhone 11 256 GB - 8.599 TL

Zamdan sonra iPhone XR ve iPhone 11 fiyatları

iPhone XR 64 GB - 7.099 TL

iPhone XR 128 GB - 7.549

iPhone 11 64 GB - 7.999 TL

iPhone 11 128 GB - 8.449 TL

iPhone 11 256 GB - 9.299 TL

iPhone XR ve iPhone 11’e yapılan zamlar yeni bir akıllı telefon almayı düşünenlerin keyfini kaçırsa da iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’e yapılan zamların birim olarak çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira bugüne kadar 10.999 TL başlangıç fiyatına sahip olan iPhone 11 Pro, 1 Temmuz itibarıyla 1000 TL’lik bir zam alarak 11.999 TL başlangıç fiyatına kavuşuyor. Bugüne kadar 11.999 TL gibi ulaşılması zaten zor bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Pro Max ise 1200 TL’lik bir zam alarak 13.199 başlangıç fiyatına ulaşmış oluyor.

Zamdan önce iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatları

iPhone 11 Pro 64 GB - 10.999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB - 12.299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB - 13.999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11.999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13.299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14.999 TL

Zamdan sonra iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatları

iPhone 11 Pro 64 GB - 11.999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB - 13.299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB - 15.149 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB - 13.199 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB - 14.499 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB - 16.349 TL

Bununla birlikte Apple’ın 1 Temmuz itibarıyla zam yaptığı ürünler iPhone’larla sınırlı değil. Şirket, Apple Pencil için uç fiyatlarını 129 TL’den 139 TL’ye çekerken; Pro Display XDR ekranın standart versiyonunun fiyatını 35.999 TL’den 41.319 TL’ye, nano camlı versiyonun fiyatını ise 42.999 TL’den 52.459 TL’ye yükseltti. Şu an için iPhone SE 2020’de herhangi bir zam gözükmezken cihazı hala 5.299 TL’ye satın alabiliyorsunuz.