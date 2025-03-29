Cep telefonlarımız her daim yanımızda, yakınlarımızda öyle değil mi? Hatta belki de bu içeriği bir cep telefonundan okuyorsunuz. Dijital cihazların hayatı kolaylaştırması muazzam ancak yalnızca bu kadar mı?

Bir araştırmaya göre akıllı telefonlar, beynimizde inanması güç hareketlenmeler ve tuhaflıklar yaratıyor. Bilim insanları ise anlamada ve anlandırmakta güçlük çekse de bu konuyu açıklığa kavuşturmuş gibi görünüyor.

Peki cep telefonları bizi nasıl etkiliyor? veya onlardan uzak kalınca neler oluyor?

Yeni bir çalışmaya göre cep telefonu kullanımını azaltmak, beyin aktivitelerinde değişimler yaratıyor.

Bu çalışmaya 18-30 yaş arasında olan 25 kişi katılıyor ve bu kişilerden, 72 saat süresince cep telefon kullanımlarını olabildiğince kısıtlamaları isteniyor. Bu kısıtlamaya yalnızca iş görüşmeleri dahil değil.

Köln ve Heidelberg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, telefonlara verilen aranın öncesinde ve sonrasında MRI taramaları ve psikolojik testlerden geçiyor. Bu testlerin de vücuttaki sinirler ve aktiviteler üzerinde ne tür etkiler yarattığı inceleniyor.

Devamında 72 saatlik süre dolduğunda, katılımcılara çeşitli taramalar yapılıyor ve bazı görüntüler gösteriliyor. Beyin aktivitelerini tetiklemek için kullanılan bu görüntüler arasında çiçekler, deniz taşıtları ve akıllı telefonlar yer alıyor.

Telefon dışındaki görsellere verilen tepkilerde aslında hiçbir gariplik gözükmüyor.

Ancak telefon görseli, ödül işleme ve isteklerle bağlantılı olan beyin bölgelerinde, bazı açılardan madde bağımlılığı ile bağlantılı beyin sinyallerine benzer etkiler yaratıyor.. Yani akıllı telefonlar, alkol veya nikotin gibi bağımlılık yaratabilecek güçte!

Ayrıca beyinde görülen bu değişimler, serotonin ve dopamin sistemleriyle doğrudan ilişkili. Yani cep telefon kullanımı miktarına veya alışkanlığına bağlı olarak, bu sistemlerin seviyeleri de artıyor veya azalıyor.

Öte yandan fizyolojik testlerde değişimler var ancak psikolojik olanlarda bir fark ortaya çıkmıyor.

Yani psikolojik testlerin gösterdiği sonuçlara göre sınırlı telefon erişimine rağmen katılımcıların ruh hâllerinde, arzu veya herhangi bir isteklerinde değişimler görülmüyor.

Aslında bazı katılımcılar, ruh hâllerinde iyileşmeler olduğunu ifade ediyor ancak test verileri bunu keskin bir şekilde yansıtmıyor.

Özetle akıllı telefonlar, ne yazık ki her birimiz için âdeta bir bağımlılık. Psikolojik ve fizyolojik olarak çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmamak için cep telefonu kullanımını sınırlamak en doğrusu gibi gözüküyor.

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