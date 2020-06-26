Sputnik’e açıklama yapan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, santralin ikinci ünitesinin yapımına başlandığını duyurdu. Zoteeva, üçüncü ünitede de plana uygun olarak delme ve patlatma çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Yapımına 2015 yılında başlanan ve Cumhuriyet’in 100. yılında bitirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için bugün yeni ve önemli bir adım daha atıldı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitesinin yapımına geçildiğini açıkladı.

Sputnik’e açıklama yapan Anastasia Zoteeva, santralin birinci ve ikinci ünitelerinde aynı anda yapım ve montaj çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Zoteeva, "İkinci ünitede reaktör dairesi ve makine dairesi olmak üzere her iki dairenin temelinin betonlama çalışmalarının tamamlanması için çalışıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

İkinci ünitenin yapımına başlandı:

Mersin’de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinin yapımına 2018 yılında başlanmıştı. Zoteeva, birinci ünitede türbin dairesinin temelinin betonlama çalışmalarının bittiğini, karot tutucunun yerleştirildiğini, şimdi de koruma binasındaki iç koruma kılıfının ikinci katmanının montajı için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Zoteeva, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu yılın planlarında, dış duvarların yapımını 26. işarete kadar tamamlamak var. Ardından reaktör soğutma borusunda kaynak çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda yapım ve montaj üssü, yakıt deposu, tüneller ve diğer çok sayıda yardımcı tesis üzerinde çalışmalar devam ediyor."

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, santralin üçüncü ünitesiyle ilgili de bir bilgi verdi. Zoteeva, üçüncü ünitede de plana uygun olarak delme ve patlatma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Toplamda 4.800 MW kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin kurulumuna ilişkin Rusya ile yapılan hükûmetler arası anlaşma, 2010 yılında imzalanmıştı. 2015 yılında temeli atılan nükleer santralin 1. ünitesinin inşası için inşaat lisansı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 2018 yılında verilmişti.