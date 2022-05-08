AKP Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Atay Uslu, gün geçtikçe daha da popüler hâle gelen metaverse'ün Türkçe karşılığı hakkında teklifte bulundu.

Facebook’un uğruna adını Meta olarak değiştirmesine neden olan metaverse, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilmesiyle birçok ülke ve teknoloji devinin ana odağı hâline geliyor. İnsanların gündelik işlerinin çoğunu sanal evrenler üzerinden gerçekleştirebilmesine olanak tanıyacak olan bu kavramın, önümüzdeki yıllarda milyarlarca, hatta trilyonlarca dolarlık bir sektöre dönüşeceği öngörülüyor.

Spordan otomotive kadar birçok alandan hamleler görmemize neden olan metaverse hakkında Türkiye’de de çalışmalar mevcut. Durum böyle olunca birçok insan, yabancı bir kavram olan metaverse’ün Türkçe’ye nasıl çevrilmesi gerektiği konusunda tartışıyor. ‘Öte evren’, ‘sanal evren’ olarak kullanımlar bulunsa da metaverse’ün dilimizde henüz resmi bir karşılığı yok. Şimdi de bu konu hakkında bir açıklama Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) geldi.

Metaverse’ün Türkçeye ‘kapı’ veya ‘kapılar’ olarak çevrilmesi teklif edildi

AKP Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Atay Uslu, hızla popülerleşen metaverse için Türkçe isim önerisinde bulundu. Uslu, paylaştığı bir makalede kelimenin ‘kapı’ veya ‘kapılar’ olarak Türkçe’ye çevrilmesini önerdiğini ifade etti.

Bizim de sizlere aktardığımız, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Forum Metaverse etkinliğine dikkat çeken Uslu, ‘Metaverse’e Kapı Aralıyoruz’ isimli makalede metaverse’ün bilgi ve hayal gücü arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran yeni bir kavram olarak nitelendirdi. Aradaki bu mesafenin bulanıklaşmasının da teknolojik imkanların durmaksızın artması olduğunu ifade etti.

Bunların yanı sıra metaverse’ün yeni dünyalara kapı açıyor olabileceği, bu kapının hangi tarafının gerçek olduğu gibi konulara da vurgu yaptı. “Dün televizyon hayatın %10’unu işgal ederken bugün internet %30’ları geçmiş durumda. Yarın metaverse hayatın %60’ını aşacak diyenler var. O zaman hangisi gerçek hangisi sanal hayat olacak?” ifadelerini kullanan uslu, gelecekte bu ayrımın insanları sorgulamaya yönelteceğini ifade etti.