Metaverse'ün Değerlendirildiği 'Forum Metaverse' Gerçekleşti

İnternetin geleceği metaverse'ün fırsat ve risklerinin değerlendirildiği 'Forum Metaverse' bugün gerçekleşti. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleşen “Forum Metaverse” isimli programda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin de yardımıyla, gerçek hayatın sanal evrende bir simülasyonu diyebileceğimiz metaverse’e dair ilgi çekici açıklamalar yapıldı. İki binden fazla katılımcının yer aldığı etkinlikte, bu teknolojinin getireceği fırsatlar ve riskler ile bu alanda nelerin yapılabileceği gibi konular ele alındı.

Dünyanın büyük bir dijital dönüşüm sürecinden geçmekte olduğunun vurgulandığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemi bir ‘dijital seferberlik dönemi’ olarak ilan ettiğini ifade etti. Öte yandan etkinlikte son dönemin en popüler projelerinden bazıları artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sergilendi.

Son zamanların önemli projeleri, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sergilendi

Etkinlikte Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye’nin haberleşme ve gözlem uyduları, TÜRKSAT 5B uydusu gibi projeler ve önemli yatırımlara ek olarak bazı çalışmalar, artırılmış gerçeklik ve QR kodlar aracılığı ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan meta projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Meta projelerin, web 3.0 isimli daha kapsamlı ve karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerine inşa edilen sanal ortamlardan sadece birisi olduğunu belirten Erdoğan; bu sürecin gerçekleşmesi için ilk olarak 5G ve 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin ve yatırımlarının inşa edilmesi ve yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

"Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin ardından etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, asıl hedefin ise bu üretimin Türkiye'nin medeniyet birikimi, kültürü ve değerleri üzerinde inşa edilmesi olduğunun altını çizdi.

"Yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin içindesiniz demektir"

Bunlara ek olarak Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’yı kast ederek "Her alan gibi dijital dünyada da kendi altyapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilseniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin içindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınız, “ şeklinde aktaran Erdoğan, “Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa, huzurlu kalple koyamayız. Geleceğimize güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.