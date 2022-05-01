Hayatımızın artık bir parçası haline gelen Metaverse’de yine bir ilk gerçekleşti. İtalya Seria A’da oynanan müsabaka, sanal evrende de izlendi.

Metaverse, her geçen gün hayatımızın bir parçası oluyor. Sanal evren olarak bilinen platformda mağazalar açılıyor, arsa satın alınıyor hatta bazen de etkinlikler düzenleniyor. Tüm bunlarla dikkatleri üzerine çeken metaverse’de, bu kez de futbol müsabakası yayınlandı.

Dünyanın en iyi liglerinden Seria A’da oynanan Milan-Fiorentina maçı, Afrika ve Orta Doğu’daki taraftarlar için ayrıca metaverse’den de sunuldu. ‘’The Nemesis" isimli Metaverse’deki Seria A odasından’ yayınlanan maç, dünyada canlı olarak Metaverse’de izlenen ilk futbol müsabakası oldu.

İtalya Ligi’ndeki maç, Metaverse’den yayınlandı

Seri A’da oynanan AC Milan-Fiorentina maçı oldukça büyük öneme sahipti. Liderlerin mücadele ettiği maç Metaverse’de yayınlanırken, izleyicilerin oyun odasında bulunan çeşitli özelliklerle de etkileşime geçmesine imkân sağlandı.

Sanal dünyada yayınlanan maçla ilgili olarak Serie A CEO'su Luigi De Siervo, "Metaverse'de bir futbol maçı yayınlayan ilk kişi olmayı seçtik, çünkü teknolojik yenilik sınırının Serie A gibi modern bir lig için son derece önemli olduğuna inanıyoruz." İfadelerini kullanırken, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Z kuşağının baskın varlığı ve yeni gelişmelere karşı özel duyarlılığı nedeniyle bizim için stratejik bir alanı temsil ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

İtalyan devlerinin Metaverse’de oynandığı müsabaka için, Blockchain teknoloji firması ConsenSys ve video oyun platformu The Nemesis ile iş birliği yapıldı. Yapılan bu iş birliğiyle metaverse'deki ilk futbol müsabakası da yayınlanmış oldu.