Spotify, Roblox'ta özel bir bölge inşa etti. Spotify'ın metaverse'e girişi olarak değerlendirilen "Spotify Island" isimli yapı, bazı özel öge ve aktiviteler içeriyor. Peki Spotify Island'de tam olarak neler var ve Spotify, neden böyle bir adım attı?

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformlarından Spotify, her geçen gün biraz daha popüler hale gelen Roblox oyunu için özel bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışma ile "Spotify Island" olarak isimlendirilen bir bölge, Roblox'a resmi olarak eklendi. Peki Spotfiy Island oyunculara neler sunuyor ve Spotify, neden böyle bir işe girişme gereksinimi hissetti?

Spotify Island, Roblox'un ruhuna uygun olarak tasarlandı. Oyuncular, bu bölgeye gittiklerinde çeşitli nesneler yakalama ve yakaladıkları bu nesnelerle kilitli ögeleri açma imkanı yakalayacaklar. Ayrıca Spotify'ın ses oluşturma araçlarından bir tanesi olan Soundtrap da Spotify Island'e eklenmiş durumda. Yapılan açıklamalara göre bu araç bir müzik çalar da sunacak ve dileyen oyuncular, Roblox oynarken müzik de dinleyebilecekler.

Herkes kendi müziğini oluşturabilecek

Spotify Island, hemen her özelliği ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu bölgede edinilen nesneler, Roblox'taki diğer bölümlerde de kullanılabilecek. Ayrıca içerik oluşturuculara özel koleksiyonlar da hazırlanmış durumda. Böylelikle içerik oluşturucular, Roblox üzerinden para kazanma imkanı da yakalamış olacaklar. Tüm bunların ötesinde Spotify Island, bir de sahneye sahip olacak. Peki bu bölüm, oyuncular için ne anlam ifade ediyor?

Spotify tarafından yapılan açıklamalarda, tüm Roblox oyuncularının içerik üreticisi haline gelebilmeleri için böyle bir adım atıldığı ifade ediliyor. İşte sahne de tam olarak buna hizmet edecek. Sahneye giren bir oyuncu, kendisine sunulan ekipmanları kullanarak kendi müziğini oluşturabilecek. Metaverse ve Web 3 gibi teknolojilerle sanal dünyaların ne kadar önemli bir hal almaya başladığını düşünecek olursak; Spotify'ın yeni nesil web dünyasına giriş için hazırlanmakta olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Spotify Island, gerçek sanatçılarla da iş birlikleri içerecek. Bu bağlamda; K-Pop dünyasından Stray Kids ve Sunmi, Spotify Island'in ilk iş birlikçileri olarak karşımıza çıktı. Sunmi ile Stray Kids'e özel içerikler oluşturan Spotify ekibi, Sunmi'ye ait içerikleri bugün itibarıyla, Stray Kids'e ait içerikleri ise birkaç hafta içerisinde Roblox oyuncuları ile buluşturacak...

Spotify Island'de neler olduğunu incelemek isterseniz, aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz (İngilizce)

Spotify Island için hazırlanan resmi tanıtım videosu