Facebook'un Adı Değişti: Şirketin Yeni Adı 'Meta' Oldu

Bu akşam yapılan Metaverse sunumunda açıklanan heyecan verici detaylara ek olarak Facebook'un yeni ismi de belli oldu.

Her ne kadar son dönemlerde ismi sürekli skandallarla anılsa da Facebook, sosyal medyayı kökten değiştirmeyi başarmış bir şirket. Instagram ve Whatsapp gibi firmalara sahip olmasının yanı sıra Facebook Gaming gibi sistemleriyle de her konuya el atan şirketin ismi son birkaç yıldır insanlara güvensizliği çağrıştırıyordu.

Görünen o ki Facebook'da bu güvensizlikten sıkılmış ki geçtiğimiz hafta yetkililer, şirketin isminin değişeceğini açıklamıştı. Pek çok insan şirketin yeni adının ne olacağını merak etmiş ve sosyal medyada fikirler üretmeye başlamıştı bile. Bu akşamki etkinlikte ise Facebook'un yeni adı resmen duyuruldu.

İşte Facebook'un yeni adı:

Facebook, şirketinin bugünden itibaren "Meta" ismiyle faaliyet göstereceğini açıkladı. Facebook isminn artık onlara yetersiz gelmesinden dolayı bir süredir değişime gitmek istediklerini belirten Mark Zuckerberg, şirketin yeni adının şirketin yenileceğni ve metaverse'e odaklanacağını açıkladı.

Peki Facebook'un yeni adı neden 'Meta'?

Facebook, bugünkü etkinliğinde şirketin gelecek vizyonunu gösterdi. Şirket, 'Metaverse' isimli teknolojiyle sanal ve gerçek dünyayı bir araya getirmeyi planlıyor. Gerçek dünyamızın da sanallaştığı bu dünyada artık arkadaşlarımızla, iş yerimizle veya istediğimiz herhangi bir kişiyle fiziksel olarak değil, sanal olarak görüşebileceğiz, oyunlar oynayabileceğiz, etkinliklere gidebileceğiz.

Şirketin yeni ismi de 'Metaverse' kelimesinden geliyor. Metaverse, iki kelimenin birleşimiyle oluşan bir isim. Kelimenin ilk kısmı olan 'Meta', 'normalin ötesinde olan' anlamına geliyor. Verse ise 'evren' anlamına gelen 'universe'ten alınmış durumda. Facebook'un yeni teknolojisinin ismi de kabaca 'Normalin ötesinde evren' anlamına geliyor desek yanlış olmaz.