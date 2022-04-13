Milletvekili: Asgari Ücret Zammı Ağustos Gibi Gelebilir...

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Durumun farkında olduklarını belirten Nergis, zammın ağustos ayı gibi olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de asgari ücret, 2021’in son aylarında enflasyon ve büyük bir artış yaşayan döviz kurunun ardından %50 oranında zamlanmıştı. Fakat enflasyondaki artışın önüne geçilemeyince, asgari ücrete gelen zam henüz 2022’nin ilk aylarında etkisini yitirmişti. Türkiye, bu nedenle bir yıl içinde ikinci bir asgari ücret zammı tartışmalarına sahne olmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu konuda “Asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.” şeklinde açıklama gelmişken, bugün iktidar tarafından yeni bir ses geldi. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, ikinci asgari ücret zammı ihtimaline yönelik beklenmeyen bir açıklama yaptı.

"Yaz sezonu mutlaka pazardaki bu yangın dinecek"

Hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmede bulunan Nergis, “Pandemiden kaynaklı üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar nedir, işte haliyle vatandaş, üretim, tüketimi karşılamayınca fiyatlar yukarı çıktı. Böyle bir problem var. Yaz sezonu mutlaka pazardaki bu yangın dinecek. Ürün bolluğu olunca mutlaka fiyatlar düşecek. Henüz her ürüne rahat ulaşılamıyor. Yurt dışına da ihracat yapılıyor. Biraz onun da etkisi var.” ifadelerini kullandı. Nergis, asgari ücret zammı hakkındaysa şunları ifade etti:

“Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz… Herkes, onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de bizzat tüketiciyiz İnşallah bunlar aşılacak.”

"Ağustos gibi zam gelebilir"

Nergis’in açıklamasındaki en beklenmedik ifadeyse, asgari ücret zammının ne zaman olabileceğine dairdi. Geçmişte ikinci asgari ücret zamlarının yılın altıncı ayında yapıldığı görülürken ve bu yılda benzer bir beklenti varken Nergis, bu zamanı 8. ay olarak aktardı:

“Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım Temmuz-Ağustos gibi bakanımız ve hükümetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni zam ihtimali hakkında “Asgari ücrete net zam yapıldı. Gündemimizde böyle bir şey yok.” açıklamasında bulunmuştu.