Aksaray’da 9 Çinli Corona Virüsü Şüphesiyle Hastaneye Alındı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde bir doğalgaz depolama tesisinde çalışan 9 Çinli işçi, Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çinli işçilerin yanı sıra bu işçilerin tesise ulaşımını sağlayan tur şirketine bağlı 3 kişi de gözetim altına alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son dönemlerin en ciddi salgınlarından olan Corona virüsü, şimdiye dek Çin’in çevre bölgeleri ile Avrupa’nın bazı kesimlerinde görüldü. DHA'dan gelen son dakika haberine göreyse virüs, bu kez ülkemizde baş göstermiş olabilir.

Aksaray’a bağlı Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalıştığı belirtilen Çin uyruklu 2 işçi, Corona virüsünün başlıca belirtileri olan baş dönmesi, bulantı ve kusma şikâyetleri olduğunu belirtti. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 Çinli işçinin 5 gün önce ülkelerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları söyleniyor.

Hastane personeline maske dağıtıldı:

Corona virüsünü taşıdığından şüphelenilen 2 işçinin yanı sıra geri kalan 7 Çinli işçi ile bu işçilerin doğalgaz tesisine ulaşımını sağlayan tur şirketinin 3 çalışanı, tedbir amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin durumları henüz bilinmezken hastane personeline maske dağıtıldığı söyleniyor.

Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamalara göre Corona virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilere gerekli tahlil ve incelemeler yapıldı. Bununla birlikte işçilerin hâlen daha tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu belirtiliyor.

Şimdiye dek 56 kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü, dün ortaya atılan bir iddiaya göre tatil için Denizli'ye gelen bir turistte görülmüştü. İddiaya göre turist, yüksek ateşle Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Konuyla ilgili son açıklama, dün Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk tarafınca yapılmış ve bu iddialar yalanlanmıştı.

Berna Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda; Çinli bir turistin 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şik3ayetiyle hastaneye geldiğini ancak hastanın mevsimsel bir gribal enfeksiyona yakalandığını düşündüklerini ve normal odada tedavi altına alındığını söyledi.