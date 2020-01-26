Denizli'de Bir Turistte Corona Virüs Şüphesine Yalanlama

Tatil için Pamukkale'ye gelen Çinli bir turist, birkaç şikayet nedeniyle odasına çekildi. Arkadaşları tarafından kontrol edilen turistte yüksek ateş görüldü. Turist, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, enfeksiyon servisi kısa süreyle karantina altına alındı. Konuya Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ten yalanlama geldi.

Bugüne kadar yapılan tespitlere göre 2.019 kişiye bulaşan ve 56 kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ilk kez Avrupa topraklarında tespit edilen yeni tip virüs artık ülkemize iyice yaklaştığından insanlardaki korku seviyesi de arttı.

İHA’nın yaptığı bir habere göreyse ülkemizde de Corona virüsüne sahip bir insan tespit edilmiş olabilir. Habere göre tatil için Pamukkale’ye gelen ve ismi henüz belirlenemeyen Çinli bir turist, gün içerisinde halsizlik, bulantı ve kusma şikayetiyle odasında dinlenmeye koyuldu.

Hastanın ateşi 40,5 dereceye yükseldi:

Uzun süre odasında duran turist, arkadaşlarının kendisini merak etmesine neden oldu. Turistin birlikte geldiği arkadaşları kendisinden haber alamayınca turistin odasına çıktılar. Odada turisti kontrol eden arkadaşları, turistin yüksek ateşe sahip olduğunu fark ettiler ve tur rehberleri ile otel görevlilerine bilgi vererek durumu anlattılar.

Durumu dinleyen görevliler ambulans çağırmakta gecikmedi. Otele gelen ambulans ile Çinli turist Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Enfeksiyon servisine götürülen Çinli turistin ateşinin 40,5 dereceye kadar çıktığı belirtildi. Bunun yanında servisin geçici süreliğine karantina altına alındığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Çinli turistin yeni tip koronavirüsüne benzer belirtiler taşıdığı öğrenildi. Turistin neden hastalandığı ise yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarının çıkması sonrası belli olacağı söylendi. Bu konuya ise Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’ten yalanlama geldi.

Koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor:

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AA muhabiriyle yaptığı açıklamada Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Öztürk, hastanın mevsimsel gribal enfeksiyona sahip olduğunu düşündüklerini ve turistin normal odada tedavi gördüğünü aktardı ve şu şekilde devam etti:

‘Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor.’