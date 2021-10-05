Aktif Volkanın Üzerinde Çekilen Drone Görüntüleri (Video)

Iceland Aerials ekibi, yeni çıkan GoPro 10’la beraber İzlanda’daki Fagradalsfjall Yanardağı’na gitti. Yanardağın derinliklerinde drone yardımıyla çekim yapan ekip, nefes kesici görüntüler yakaladı. Görüntülerin netliği, akıcılığı ve lavlara yakından bakış sağlaması; sosyal medya kullanıcılarına videoların gerçekliğini sorgulattı.

Aktif bir yanardağı ne kadar yakından gördünüz? Orada olmanıza gerek yok, videodan da olsa çok yakın ve net görmüş olmayabilirsiniz; zira buralarda video çekmek bir hayli teferruatlı. Ancak yakın zamanda bir drone yardımıyla İzlanda’daki bir yanardağın resmen içine girildi. Üstelik yüzeyden uçan bu drone’un kullandığı kamera, GoPro’nun yeni çıkan kamerasıydı.

Duymuş olabileceğiniz üzere geçtiğimiz ay GoPro 10 piyasaya sürüldü. Çıkış etkinliklerine dahil olan Iceland Aerials ise İzlanda’daki Fagradalsfjall Yanardağı’na giderek 4K kalitede ve 120 FPS hızında çekim yapabilen yeni kamerayı denedi. Ortaya çıkan görüntüler, Star Wars evrenindeki Mustafar gezegenini andıracak cinstendi.

GoPro 10’la yapılan yanardağ çekimleri:

Havadan yaptığı doğa çekimlerini sosyal medyada paylaşan Iceland Aerials, yine İzlanda’nın doğal güzelliklerinden faydalanarak ağızları açık bırakan videolar elde etti. GoPro’nun geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen yeni modeli GoPro 10’u kullanan ekip, drone’la yanardağın içine girdi. Lavların üzerinde bir o yana bir bu yana uçarak nefes kesici görüntüler elde eden drone ve taşıdığı aksiyon kamerası, Instagram kullanıcılarını hayrete düşürdü. Hatta yorumlarda görüntülerin gerçekliğini sorgulayanlar oldu.

Ekip videolardan birini Lord of the Rings’in film müziklerinden birini kullanarak paylaştı. Zaten görüntüler, birçok bilim kurgu ya da fantastik filmindeki lavlı ortamlara benzetilebilirdi. Görüntülerin inanılmaz derecede pürüzsüz, akıcı ve net olmasının nedeni de GoPro 10’un 120 FPS hızında, 4K kaliteyle ve HyperSmooth 4.0 sabitleme teknolojisiyle çekim yapabilmesiydi.