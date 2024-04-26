Güney Pasifik’te, 1978’de Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmış Tuvalu’ya hoş geldiniz. Bu ülke, dünyanın dördüncü en küçük ülkesi ve nüfus bakımından ikinci en küçüğü. Hatta dünya genelinde en düşük GSYİH'ye sahip de bir ülke. Peki bu ülke, tüm bunlara rağmen nasıl hiçbir şey yapmadan yılda 10 milyon dolar kazanıyor?

Sadece 10 bin kişinin yaşadığı ülke, tam bir izole konumda. Akarsu ve nehir yok, yağmur suyu toplanıyor. Hindistan cevizi palmiyeleriyle dolu. Ülkeyi oluşturan dokuz adadan ikisi de batmak üzere.

Ülke hakkında tüm bu bilgileri verdiğimize göre artık onların nasıl oturduğu yerden para kazandığına gelebiliriz.

Dünyaları, 1985’te Uluslararası Standartlar Örgütü’nden (ISO) gelen bir fax ile değişti.

Tarihler 1985’i gösterdiğinde İnternet Tahsisli Numaralar Otoritesi (IASA) de bazı ülkeler için üst düzey alanlar oluşturmaya başladı.

Tuvalu için ise bu “.tv” oldu. Gelen fax sonrasında yetkililer başta bunu internetten de bir haber oldukları için anlamlandıramadılar. İnternetteki bu rastgele harf ataması, onların hikâyesinin başladığı an oldu.

Modern çağda petrol bulma ile eş değer bir atamaydı.

Talihlerinin dönmesi için ise 13 sene geçmesi gerekti. Ticari alan kodundan sonra ne yapacaklarını bilemediler ancak 1998’de alan adını lisanslayabileceklerini öğrendiler. Tuvalu, ilk 1 milyon dolarını kazandığında da Birleşmiş Milletlere katılım ücretini ödedi.

2001’de Virginia merkezli Amerikan şirketi VeriSign ile büyük bir anlaşma imzaladı. VeriSign, “.com, .net, .org” gibi üst düzey alan adlarını işleten bir ağa sahipti. 2011’de sözleşme yeniden müzakere edildi ve “.tv” alan adını yönetmek için şirket Tuvalu’ya 5 milyon dolar ödedi.

Twitch ile alan adı daha da değerlendi.

2014’te ise Amazon’un Twitch.tv’yi 970 milyon dolara satın alması ile “.tv” daha da kıymetli hâle geldi. Ne de olsa Twitch, “.tv” bu kodu kullanan en büyük web sitelerinden biriydi.

2021’de ise Tuvalu ve VeriSign anlaşması sona erdi. Ülke için aslında alan adının önemi yine ortaya çıktı. Çünkü 2020’de 67 milyon dolar olan gayrisafi millî gelirinin 1/12’sini alan kodu oluşturuyordu.

“.tv”nin bu kadar değerli olması sayesinde de yeni anlaşma zaten kapıda bekliyordu. İnternet alan adı kayıt kuruluşu olan GoDaddy ile anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile de ülkenin yılda 10 milyon dolar kazanması tahmin ediliyordu.

Bir alan adı ülkeye hizmet olarak geri dönüyor.

Yaklaşık 500 bin web sitesinin bu kodu kullanması aslında onların birçok şeyini değiştirdi. Hükûmet, kazandıkları para ile çocuklara okul ve eğitim sağladıklarını, tıbbi hizmet sunarak temel ekonomi altyapıyı daha da güçlendirdiklerini belirtiyor.

Ne diyelim, bir alan adı deyip geçmemek lazım. İnternet camiası yine birilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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