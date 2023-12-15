Gebelikte büyük sorunlara yol açabilen alkol kullanımının, sadece anne ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre baba olmak isteyenlerin, en az 3 ay boyunca alkol kullanmamaları gerekiyor.

Fazla alkol tüketiminin sağlığa zararlı olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Hatta hamile kadınlardaki alkol tüketimi, doğmamış bebeklerini bile etkiliyor. Ancak ABD'de hizmet vermekte olan Texas A&M Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, baba adaylarının da alkol kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koydu.

Gebelik sonraki süreç için genelde annenin alkol tüketmemesi gerektiği söylenir. Ancak durumun bundan daha kritik olduğu ortaya çıktı. Yeni araştırmaya göre erkekler, baba olmaya karar vermeden en az 3 ay önce alkol kullanımını bırakmalılar. Aksi takdirde bebeğin gelişimi, annenin alkol kullanımına eş değer sonuçlara yol açıyor.

Alkol, spermin kimyasını bozuyor

Bilim insanları, söz konusu araştırma için fareleri kullandılar. Erkek farelere 10 hafta boyunca içerisinde yüzde 6 ila yüzde 10 oranında alkol bulunan içeceklerle besleyen araştırmacılar, daha sonra testislerdeki genleri incelediler. Yapılan inceleme, söz konusu genlerde değişimler yaşandığını gözler önüne serdi. Üstelik bu değişim, en az 1 ay boyunca düzelmemişti. Bununla birlikte sadece su ile beslenen erkek farelerin testisleri, genetik açıdan hiçbir sorun yaşamamıştı.

Araştırmanın lideri olan Michael Golding, alkolün üreme üzerindeki etkisinin karaciğer kaynaklı olduğunu söyledi. Bilim insanına göre alkolün karaciğere yaptığı stres, üreme fonksiyonlarında da baskıya yol açıyor, bu da genetik bozulmaya neden oluyordu. Ancak yapılan araştırma, bebeklerde görülen alkol kaynaklı sorunların sadece babadan kaynaklandığı sonucuna ulaştırmadığını belirtelim.

Annelere yönelik psikolojik travma, bu araştırmayla aşılabilir

Tıp dünyası, alkol kaynaklı olduğu düşünülen gebelik sorunlarını genellikle anneye bağlar. Michael Golding, bunun anneler üzerinde büyük psikolojik travmalara yol açtığını ancak yaptıkları araştırma ile bu algının yıkıldığını söyledi. Yani bir gebelikte alkol kaynaklı sorun yaşandıysa bunun tek nedeni anne olmayabilir. Babanın döllenme öncesi alkol kullanım alışkanlığı da doğmamış bebek üzerinde etkiye yol açabilir.