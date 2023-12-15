Sigara içmenin vücuda farklı şekillerde zarar vermesi yeni bilinen bir şey değil. Ancak bugüne kadar sigaranın zararları başlıklarında odak noktası hep iç sağlığıydı. Akciğer kanseri, kalp hastalığı gibi birçok ciddi rahatsızlığın sebeplerinden biri de sigara olarak gösterildi. 79 ikiz üzerinde yapılan bir çalışma ise sigara içmenin cilt üzerindeki bariz etkilerini açıkça gözler önüne seriyor.

Ciltteki deformasyonlar genellikle ölümcül olmasa da görünüşe etki etmede oldukça güçlü. Yalnızca birinin veya birinin diğerinden 14 yıl daha fazla sigara içtiği ikizlerin görüntüleri; sigaranın yüze, saça ve dişlere verdiği derin hasarı çok net gösteriyor.

Aşağıda fotoğraflarını vereceğimiz ikizlerde ne aradığınızı biliyor olacağınızdan hangisinin sigara içtiğini bulmak emin olun hiç zor olmayacak.

Farklı sigara içme geçmişleri olan tek yumurta ikizlerinde, sigaranın ciltteki zararlarını göstermek amacıyla bir çalışma yapıldı.

ABD şehri Twinsburg Ohio’daki İkizler Günü Festivali’ne katılan 79 çift ikiz, çalışmaya dahil edildi. Profesyonel bir ekip tarafından katılımcıların yakın plan fotoğrafları çekildi. İki doktor ve bir tıp öğrencisi tarafından fotoğraflar analiz edildi ve kırışıklıklar derecelendirildi. Yaş, güneş kremi kullanımı, iş stresi, alkol alımı da içinde olmak üzere yüz yaşlanmasını etkileyecek faktörlere göre ikizlerin ciltlerine 4 üzerinden puanlar verildi.

Sigara içenlerin üst göz kapağındaki deri fazlalığı, göz altı torbaları, gülümseme çizgisi, üst ve alt dudak kırışıklıkları kötü puan grubuna girdi. Ancak alın ve kaş arası kırışıklıkları, kaz ayağı ve büzüşmeye bağlı alt dudak çizgileri arasında pek de bir fark bulunamadı.

İkizlerdeki yüz yaşlanmasının ayrıntılı analizi için fırsat sağlayan bu çalışmaya ait görseller:

Her iki kişi de sigara içiyor. Ancak bir tanesi diğerinden 14 yıl kadar daha uzun süredir sigara içiyor. Sizce bu kişi hangisi?

Dikkatli baktığınızda sağdaki adamın daha uzun süre sigara içtiğini anlayabilirsiniz. Daha küçük ve çökük gözler ile kırışıklıklar bunu ele veriyor. Ayrıca sigara içme alışkanlığının az bilinen ama şaşırtıcı etkilerinden biri de sağdaki adamda var. O da saç çizgisinin daha geride olması.

Gözünüzün ucu ile baksanız farkı ayırt edebilirsiniz.

Aynı yaşta olsalar bile sağdaki sanki başka bir yaşın kadını gibi. 16 yıldır sigara içen sağdaki kadının cilt rengi, ikizinden oldukça farklı. Daha az fark edilse de gene de belirgin olan diğer değişiklikler ise dudak, saç ve gözlerindeki sigara kaynaklı hasarlar.

Sigaranın göz altı torbalarına etkisinin görüldüğü bir ikiz daha.

Tahmin ettiğiniz üzere soldaki kadın sigara içen kişi. Soldaki, sigara içme ve güneşlenmenin zararlarını kardeşine göre daha fazla yaşamış. 14 yıl boyunca yarım paket sigara içen bu kadının gevşek deri şeritleri ise sigaradan geliyor.

Günde iki sigaranın da gösterdiği bazı farklar var.

Sağdaki ikiz, günde sadece iki sigara içiyor. Ancak ikizine göre daha fazla zarar görmüş saçları var. Ayrıca daha kısık gözleri olduğu da fotoğrafa bakınca anlaşılıyor.

Dört fotoğraftan sonra artık neye daha dikkatli bakacağınızı biliyorsunuz.

Soluk renk ve dökülen saçlar, yaşlanmış bir cilt ile sigara içenin sağdaki ikiz olduğu belli oluyor.

Yaştan dolayı ayırt etmesi biraz zor olabilir ama bunda da yine sigaranın zararları farkı ortaya koyuyor.

Saç renginden dolayı soldaki ikizi sigara içiyor sanabilirsiniz ancak bu fotoğrafta sigara içen kişimiz sağda. Gözlerinin dışındaki sarkıklar, kırışmış kaş ve üst dudak sigaranın verdiği zararlar arasında.

Gözler ve dudak her şeyi anlatıyor.

Dudak kırışıklıkları ve göz çukurluğuna bakınca soldaki kadının sigara içtiğini görebilirsiniz. Ayrıca dumana en yakın yer olduğu için dudak rengi de solan bu kadının, alt ve üst dudağı bir hayli kırışmış.

Genel bir kontrolden geçtiklerinde sigaranın diğer hangi zararlarına sahip oldukları bilinmez ama ciltleri durumu net şekilde anlatıyor. Eğer siz de sağlığınızın yanı sıra dış güzelliğinize de önem veriyorsanız sigara ile olan ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz.

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