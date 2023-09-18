Almanya, Haftada 4 Gün Çalışma Uygulamasını Test Edecek

Almanya'da en az 50 şirketin katılacağı bir araştırma yapılacak. Bu araştırmada haftada 4 gün çalışma metodu uygulanacak ve bunların sonuçları bilimsel olarak da irdelenecek.

Almanya'da dikkat çeken bir proje başlatıldı. Intraprenör isimli bir şirketin liderliğinde en az 50 şirket, önümüzdeki 6 aylık süre boyunca haftada 4 gün çalışacak. Üstelik bu süreçte çalışanlar için gelir kaybı da olmayacak. Münster Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları da bu yeni çalışma yönteminin sonuçlarını bilimsel olarak irdeleyecekler. Yapılan açıklamalara göre projeye dahil olmak isteyen şirketler, 20 Eylül itibarıyla başvuru yapacaklar.

Almanya, haftada 4 gün çalışma metodunu uzun zamandır tartışan ülkelerin başında geliyor. Hatta Alman demir-çelik endüstrisi için harekete geçen sendikalar, hükümeti ikna etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde testine başlanacak proje, talebin yüksekliği göz önünde bulundurulduğu zaman Almanya'nın tamamını etkileyebilir gibi görünüyor. Öyle ki yapılan bir araştırmaya göre Alman işçilerin yüzde 73'ü haftada 4 gün çalışmaya sıcak bakarken, böyle bir uygulama istemeyenlerin oranı sadece yüzde 17.

Haftada 4 gün çalışma, şirkete de çalışanlara da fayda sağladı

Almanya'da önümüzdeki günlerde başlatacağı proje, Birleşik Krallık'ta geçmişte test edildi ve çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Katılımcı şirketler, bu yeni uygulamada cirolarını yüzde 1,4 artırdılar. İstifalar yüzde 57, rapor alarak işe gelmeme durumu ise yüzde 65 azaldı. Evet, personelin çalışma süresi azaldı ancak verimlilik ve şirkete olan aidiyet yükseldi. Almanya'daki projenin benzer sonuçlar göstermesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

Belçika, İzlanda, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya gibi pek çok ülke, halihazırda haftada 4 gün çalışma uygulamasını tercih ediyorlar. Almanya'da yapılacak test, gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkenin diğer ülkeleri de etkilemesini sağlayabilir gibi görünüyor. Belki bir gün sadece bahsi geçen ülkelerde değil, Türkiye'de de haftada 4 gün çalışma sisteminin uygulanacağından bahsederiz. Bakalım ilerleyen zamanda nelerle karşılaşacağız.

Peki haftada 4 gün çalışma yöntemi tam olarak ne gibi faydalar sağlıyor?