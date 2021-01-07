Almanya'da Hava Olaylarına Yabancı İsimler Verilmeye Başladı

Almanya'da yaşanacak hava olaylarına, Almanca dışındaki isimlerin de verilmesi kararı alındı. Yeni Alman Medyacılar isimli kurumun vesile olarak aldırdığı karara göre, Almanya'da popüler olan Ahmet, Cemal, Dimitrios ve Goran gibi çeşitli isimler, hava olaylarının ismi haline gelecek.

Almanya'da yeni bir karar alındı. Alınan bu karar kapsamında ülkede yaşanacak hava olaylarına, Almanca isimlerin yanı sıra farklı kültürlerdeki isimlere de yer verilecek. Hatta 2021 yılının kar getiren ilk alçak basınç cephesine, Almanya'da da popüler olan "Ahmet" ismi verildi. Ayrıca Cemal, Dimitrios ve Goran gibi çeşitli isimler de bundan sonra Almanya'daki hava olaylarının isimleri olacak.

Kararın alınmasına vesile olan grup, Yeni Alman Medyacılar oldu. Alman Meteoroloji Dairesi'ne başvuru yaparak 2021 yılında gerçekleşecek hava olaylarına ait isimlerin telif haklarını satın alan kurum, bu tür bir yeniliğin öncüsü olmuş oldu. Yeni Alman Medyacılar'a göre böylesi bir durum, Almanya'daki farklı kültürlerin daha iyi temsil edilmesini sağlayacak.

Almanya'da hava olaylarının isim hakları, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Alman Medyacılar Başkanı Ferda Ataman, Almanya'da gerçekleşen hava olaylarına daha çok, geleneksel Alman isimlerinin verildiğini ifade etti. Hava olaylarını çeşitlendirmenin sembolik olduğunu söyleyen Ataman, bundan daha önemli olan şeyinse toplumsal çeşitliliğin her yerde normal olarak karşılanması olduğunu belirtiyor.

Alınan karar, Almanya'da yaşayan diğer kültürlere ait toplumları memnun edeceği anlamına geliyor. Ancak bu karar, yaşanan her olaya Almanca dışında isimler verileceği anlamına da gelmiyor. Örneğin 2021 yılında yaşanacak bazı hava olaylarına; Volker, Reinhard ve Margarethe gibi Alman isimleri de verilecek. Alman Meteoroloji Dairesi de bu karardan, kendisi için yeni bir gelir kapısı açmış olacak. Çünkü kurum, hava olaylarına dair isim haklarını 2 ila 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satabiliyordu.