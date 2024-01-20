Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Dragon ekibi, yolculuğun son aşamasına ulaşmayı başardı.

İçinde Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei’nin bulunduğu Axiom-3 kapsülü, ISS’e (Uluslararası Uzay İstasyonu’na) geçtiğimiz gün fırlatılmıştı. Çeşitli uzay görevlerini gerçekleştirecek olan ekip; çeşitli güncellemeler ve hassas kontroller eşliğinde istasyona bağlandı.

Canlı yayında gelen bilgilendirmeler eşliğinde gerçekleşen kenetlenmede planlı bağlantı kopmaları yaşanmış olsa da ekip, kazasız bir şekilde istasyona ulaşmayı başardı. Bağlanma sürecini canlı yayın yoluyla gördüğümüz Dragon kapsülüne gelin birlikte bakalım.

İşte ISS ile Ax-3’ün bağlandığı an:

Kenetlenme kısmı tamamlandı ve ISS ile Ax-3 aracı arasındaki bağlantı, sağlam bir şekilde gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki saatlerde ise iki araç arasındaki kapak açılacak ve ISS astronotları, Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibini karşılayacak.

Bu süreçte hizalamada problem olmaması adına ISS ekibinin egzersiz gibi hareketler yapmamasının söylendiği biliniyor.

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