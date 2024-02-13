Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kuruluna Atandı

İlk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı için anlamlı bir atama yapıldı. Gezeravcı, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Uzay Ajansı (TUA) yönetim kuruluna atandı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde herkesin gündeminde olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için bir atama yaptı. Gezeravcı, bundan sonra Türkiye Uzay Ajansı (TUA) yönetim kurulunda olacak.

13 Aralık 2018 tarihinde kurulan ve o günden beri de mümkün mertebe çalışmalar yapan Türkiye Uzay Ajansı için gerçekleştirilen bu atama oldukça önemli. Zira birkaç haftalığına da olsa uzaya giden Alper Gezeravcı, artık TUA'nın önde gelen isimleri arasında yer alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper GEZERAVCI, Alper GÜZEL, Mustafa Arif KARABEYOĞLU, Elvan KUZUCU HIDIR, Mustafa Kemal NEFES ve İsmail DOĞAN atanmıştır.

Resmî Gazete'deki atama kararına buradan ulaşılabilir.