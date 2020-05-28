Alüminyum Yüzeyleri Antibakteriyel Hale Getiren Yöntem

Araştırmacılar, alüminyum yüzeyleri antiviral ve antibakteriyel hale getiren yeni bir yöntem buldu. Alüminyum üzerinde yapılan işlem, üzerine yerleşen bakterilerin ve virüslerin saatler içinde yok edilmesini sağlıyor.

İnsanların koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, virüsleri veya zararlı bakterileri yok etmeye yönelik bilimsel çalışmalar da arttı. Bilim insanları, yaptıklaraı yeni bir çalışmayla alüminyum yüzeylerde zararlı organizmaların hayatta kalmasını engellemeyi hedefliyor.

Avustralya Queensland Teknoloji Enstitüsü'nde Prof. Prasad Yarlagadda liderliğindeki araştırma ekibi çalışmaya, sıradan 6063 alüminyum alaşımından üretilen diskleri üç saat boyunca aşındırıcı sodyum hidroksite maruz bırakarak başladı. Bu işlem, metalin pürüzsüz yüzeyini mikroskobik seviyede değiştirdi ve aşındırdı. Yüzey ayrıca hidrofilik hale geldi, yani su çekti.

Alüminyum üzerine uygulanan işlem, bakterileri saatler içinde etkisiz hale getiriyor

Sodyum hidroksitle işlem gören alüminyumun üzerine virüsler ve bakteriler (Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus gibi) yerleştirildi. Bu, mikropların dış zarlarının aşınan yüzeyler üzerindeki sivri tepeler arasında sıkışmasına ve parçalanmalarına neden oldu. Bazı böceklerin kanatları da bakterileri aynı şekilde etkisiz hale getiriyor.

Bakterilerin çoğu temastan sonraki üç saat içinde ölürken, yaygın solunum yolu virüsleri için süre iki saate kadar önemli ölçüde düştü. Bu rakamlar, plastik veya pürüzsüz alüminyum yüzeylerde gözlenenden çok daha iyi sonuçlara işaret ediyor. Elde edilen alüminyum diskler, zaman içinde bir hastane ortamında oluşabilecek aşınma ve yıpranmaları simüle eden testlerden sonra bile etkili kaldı.

Bilim insanları, yeni tekniğin hastanelerin yanı sıra yolcu gemileri veya havaalanları gibi yoğunluğun fazla olduğu ortamlarda sık dokunulan yüzeylere uygulanabileceğini düşünüyor. Araştırma, ACS Biomaterials Science & Engineering dergisinde yayınlandı.