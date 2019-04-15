Macellen Bulutunun 204 MP'lik Fotoğrafı Oluşturuldu

Amatör gökbilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Macellan Bulutu'nun 204 MP'lik görüntüsü elde edildi. Bu görüntüyü elde edebilmek ise tam olarak 1.060 saat sürdü.

Samanyolu Galaksisi içinde bulunan ve Dünya'ya yaklaşık olarak 160 bin ışık yılı uzaklıkta olan Macellan Bulutu'nun, birlikte çalışan 5 amatör gökbilimci tarafından fotoğrafı oluşturuldu. 1.060 saatlik çalışmaların sonucunda elde edilen mozaiklerin birleştirilmesiyle elde edilen görüntü, amatör gökbilimcilik açısından bir dünya rekorunun kırılmasını sağladı.

İşte Macellan Bulutu'nun 1.060 saatlik çalışmalarında elde edilen fotoğrafı:

TEC 160 ve Moravian CCD kameralar kullanılarak oluşturulan resimlerin merkezi ise Şili'de bulunan bir gözlemevi. 2018 yılında çalışmalarına başlayan 5 Fransız amatör gökbilimci tarafından oluşturulan görüntüler farklı aylarda alınan resimlerden derlenmiş olarak oluşturuldu. Çekilen resimler ise yaklaşık olarak 620 GB boyuta sahipti. Görüntünün düzenlenmesi ise yüzlerce saat sürdü. Yukarıda görülen resim filtre içeriyor. Kükürt, hidrojen alfa ve oksijen III içeren ve SHO olarak isimlendirilen filtre, yoğunluğu yüksek olan gazlarda bulunan kimyasal içeriklerin daha net olarak görülebilmesi imkanını veriyor. RGB olarak bildiğimiz ve günlük hayatta görebildiğimiz renkleri içeren sistem ile bu görüntünün elde edilmesi mümkün değil.

Resmin RGBHaO olarak isimlendirilen farklı bir filtrede ise görüntüsü bu şekilde;

Görselin orijinal boyutunu merak ediyorsanız, buraya tıklayarak ilgili görsele ulaşabilirsiniz.