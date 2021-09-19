Amatör Gözlemci, Jüpiter’e Çarpan Gök Cismini Kaydetti

13 Eylül’de bir gök cismi, Dünya’dan rahatlıkla gözlemlenebilir şekilde ışık yayarak Jüpiter’e çarptı. Amatör bir gözlemcinin fark edip kaydettiği çarpışma, YouTube’da yüz binlerce izlenme aldı. Avrupa Uzay Ajansı ise Twitter’da çarpışma hakkında ufak bir açıklama yaptı.

Geçen hafta Güneş Sistemi’mizde oldukça dikkat çekici bir olay gözlendi. Amatör bir gözlemci, sistemimizde bulunan en büyük gezegen olan Jüpiter’e çarpan cisme tanık olma şansı yakaladı. Çarpışma, video olarak kaydedildi ve YouTube’a yüklendi.

Amatör olarak uzayı gözlemleyen Luis Pereira’nın paylaştığı gönderiler, yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Videoda Jüpiter’e çarpan cismin neden olduğu ışıldama net bir şekilde görülebilmekte. Yılda 100’den az yaşanan bu olayı yakalayan Brezilyalı gözlemci, oldukça şanslı olduğunu söylüyor.

Luis'in paylaştığı çarpışma videosu:

Jüpiter’e çarpıp da Dünya’dan görülebilecek kadar ışık üreten gök cismi sayısı, yılda 20 ila 60 kez görülüyor. Yani amatör bir gözlemcinin buna şahit olması imkansız değil, ancak zor. Olaya birinci gözden şahit olan Brezilyalı amatör gözlemci Luis Pereira, "Yıllardır böyle bir olayı kaydetmek istiyordum. Dolayısıyla bunu başardığımda çok duygulandım" ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı. 13 Eylül’de gerçekleşen çarpışma, saçılan ışığa bakılırsa ya çok hızlıydı, ya da çok büyük. Ancak olay sonrasında profesyonel şekilde elde edilen Jüpiter fotoğraflarında gezegenin yüzeyinde cismin neden olduğu herhangi bir ize rastlanmadı.

Société Lorraine d'Astronomie'den Thibaut Humbert, Alexis Desmougin, Didier Walliang ve Stéphane Barré de bu çarpışmayı kaydedenler arasındaydı. Avrupa Uzay Ajansı, olay sonrasında yaptığı Twitter paylaşımında videoyla birlikte şu ifadeleri kullandı: “Jüpiter'de ışık! Evde kimse var mı? Çarpan nesne hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak büyük ve/veya hızlı olması muhtemel.”