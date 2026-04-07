Artemis II, Ay'ın Yüzeyine En Yakın Uçuşunu Gerçekleştirdi [Video]

Tarihi başarıya imza atan Artemis II görevi, Ay'a en yakın uçuşunu da dün gece gerçekleştirdi. Uyduya 6.545 km yaklaşıldı.

NASA’nın tarihi Artemis II görevi geçtiğimiz hafta resmen başlamıştı. 4 kişiden oluşan mürettebat, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanlığı yeniden Ay’a götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı. 10 günlük görev, Ay’ın etrafından dolaşmayı, görünmeyen yüzünü ilk kez insan gözüyle görüntülemeyi, tarihte en uzak ulaşılan mesafe rekorunu kırma, testler gerçekleştirme gibi şeyler içeriyordu.

6 Nisan günü de görevin en önemli kısımları gerçekleştirildi. 40 dakikalığına bağlantıyı kaybeden mürettebat, dün akşam saatlerinde Ay’ın görünmeyen yüzünü görmeyi resmen başardı. Ayrıca 406 bin kilometreye ulaşarak tarihte insanlığın ulaştığı en uzak mesafe rekorunu da kırdılar.

Ay’a 6.545 km yaklaşıldı

Dün Ay’ın yüzeyine uzun yıllar sonra en çok yaklaşılan ana da tanıklık ettik. Öyle ki mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, Ay’ın yüzeyine 6.545 kilometre kadar yaklaşarak uydumuza en yakın uçuşu gerçekleştirdi. Tam o andan görüntüler bulunmuyor ancak o andan kısa bir süre öncesine ait, direkt uzay aracından çekilen görüntüleri yukarıdan görebilirsiniz.

Artemis II mürettebatı, görevin ana hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. Şİmdi ise Dünya’ya dönüş için yola çıktılar. Ekibin 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Dünya’ya geriş dönüş yapması bekleniyor.