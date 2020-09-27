Amazon'dan 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 10 Kitap

Amazon, beğenilen ve son derece popüler olan kitapların fiyatlarını azami tutarak, eserlerin daha fazla okuyucuyla buluşmasına olanak sağlıyor. Biz de sizler için Amazon'da 20 TL ve altında fiyata sahip severek okuyacağınız kitapları listeledik.

Son dönemde artan kitap fiyatları yüzünden kütüphanemize sürekli olarak yeni bir kitap eklemek zor hale geliyor. Bu yüzden de kitap arayışımız daha uygun fiyatlılardan yana oluyor. Amazon, kendi sitesinde beğenilen birçok kitabı 20 TL altında tutarak eserlerin daha fazla okuyucuya ulaşmasını sağlıyor.

Sitede uygun fiyata satılan kitaplar, unutulmaya yüz tutmuş eserlerin aksine son derece beğenilen ve popüler olan kitaplar. Biz de sizler için, kütüphanenize ekleyebileceğiniz ve severek okuyacağınız 20 TL altı kitap listemizi özetleriyle birlikte hazırladık. Keyifli okumalar dileriz.

Amazon’da 20 TL altına satılan kitaplar:

Akhilleus'un Şarkısı - Madeline Miller

Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

Yerdeniz Büyücüsü - Ursula K. Le Guin

Artemis: Ay’da Büyüdüysen - Andy Weir

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları - Ransom Riggs

Maymunlar Gezegeni - Pierre Boulle

Kullervo’nun Hikayesi J. R. R. Tolkien

Tanrı Olmak Zor İş - Arkadi & Boris Strugatski

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Morgue Sokağı Cinayeti - Edgar Allan Poe

Akhilleus'un Şarkısı - Madeline Miller

Fiyat: 17,48 TL

Yazmış olduğu mitolojik konulu kitaplarıyla bilinen Madeline Miller, bu sefer okuyucuya İlyada Destanının hiç dikkat edilmeyen bir kısmına dikkat çekiyor. Genellikle İlyada Destanı ile alakalı hikayeler, büyük Grek kahramanı Achilles’i anlatır. Ancak bu sefer hikaye, Achilles’in en yakın arkadaşı olarak bilinen Patroklos tarafından anlatılıyor.

Patroklos, destanda Achilles’in en yakın arkadaşı olarak bilinse de, bazı kitaplar onu Achilles’in kuzeni ya da sevgilisi olarak betimlemiştir. İşte Madeline Miller, Patroklos’u Achilles’in sevdiği adam olarak tanıtıyor ve ikilinin çocukluğundan beri yaşadığı samimiyeti daha farklı bir dille anlatıyor. Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 17,38 TL

Douglas Adams’ın zaman kavramına sahip olmayan kitaplarını okumaya alışkınız. Yazarın 1975’te yazmaya başlamış olduğu bu seri, tam 5 kitaptan oluşan bir bilim kurgu hikayesi anlatıyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi, dünya patlamak üzereyken bir uzaylıya otostop çekerek dünyadan ayrılan Arthur Dent’in hikayesini anlatıyor. Kitaptaki absürt olaylar, birbirinden ilginç ve tuhaf karakterler, Douglas’ın mizah anlayışıyla birleşince ortaya şahane bir eser çıkıyor. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yerdeniz Büyücüsü - Ursula K. Le Guin

Fiyat: 18,07 TL

Ursula K. Le Guin, kendi yaratmış olduğu bilim kurgu ve fantezi dünyasıyla ün kazanmış Amerikalı bir yazar. Yazarın 1964 yılında yazmış olduğu Yerdeniz Büyücüsü, ilk olarak kısa hikaye olarak yazılmış ancak konusu çok beğenilince kendi başına bir kitap haline getirilmiş.

Kitap, yaşadığı hayattan son derece bunalmış Ged adlı bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek istemesi üzerine başına gelenleri anlatıyor. Ged, küçüklüğünden beri bir büyücü olmak istemiştir ve büyücülük okuluna gittiği zaman, kıskançlığı yüzünden öbür dünyadan bir ruh çağırarak çok büyük kaosa sebep olur. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 14,99 TL

Andy Weir, yazmış olduğu Marslı kitabıyla o kadar büyük ses getirmişti ki kitap Hollywood yapımcıları tarafından bir film haline getirildi ve hatta başrolünde Matt Damon yer aldı. Artemis: Ay’da Büyüdüysen, Weir’in yazmış olduğu başka bir şahane kitap ve kitabın en az Marslı kadar ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

Kitap, henüz 6 yaşındayken Ay’ın uydularından biri olan Artemis’e taşınan ve burada kendi parasını kazanıp ailesinden ayrı eve çıkmak isteyen Arap kökenli Jazz’ın yaşadıklarını anlatıyor. Jazz, istediği parayı kazanamayınca kaçakçılığa başvuracak ve hayatını değiştirecek bir teklif alacaktır. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları - Ransom Riggs

Fiyat: 19,88 TL

Amerikalı yazar Ransom Riggs tarafından ilk olarak 2014 yılında yazılmaya başlanan bu kitap, dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaştı ve hatta kitap, Tim Burton yönetmeliğinde beyaz perdeye uyarlandı.

Kitap, 16 yaşında yetim kalan Jacob’ı Tuhaf Çocuklar Yetimhanesine gitmesiyle başlıyor. Jacob, zamanla hem yetimhanenin müdiresi olan Peregrine’nin hem de orada kalan tüm çocukların tuhafın ötesinde kişilikler olduğunu anlıyor. Son derece ürkütücü ve insana gerilim yaşatan sahnelere sahip olan bu kitabı Amazon üzerinden almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Maymunlar Gezegeni - Pierre Boulle

Fiyat: 14,29 TL

Pierre Boulle’nin 1963 yılında yazmış olduğu Maymunlar Gezegeni, gerçekten de son derece ürkütücü ve korkunç bir bilim kurgu kitabı. Kitap öyle gerçekçi betimlemelere sahip ki, bir an düşünüp gerçekten de böyle bir evrenin var olabileceğine inanıyorsunuz.

Maymunlar Gezegeni gelecekte geçiyor ve 3 bilim insanı Betesgue Sistemi’ne gitmelerini anlatıyor. Bu 3 bilim insanı, geldikleri evrene hüküm süren maymunların insanlar gibi davranıp düşünebildiklerini görürler. Buraya gelen insanlar, tıpkı gerçek dünyada maymunlara yapılanlar gibi ya hayvanat bahçesine atılırlar ya da araştırma merkezine gönderilirler. Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 13,19 TL

J.R.R. Tolkien’in yazmış olduğu Kullervo’nun Hikayesi, Tolkien öldükten sonra Verlyn Flieger tarafından derlenmiş ve kısa hikaye olarak sevenleriyle buluşturulmuş. Kitap, Tolkien’den okumaya alışkın olduğumuz karanlık bir temaya sahip.

Kullervo, ünlü Fin destanı Kalevela’dan esinlenilerek yazılmış bir hikaye. İsmini gazap kelimesinden alan Kullervo, babası öldürüldükten sonra amcası tarafından sürekli tacize uğrayan bir çocuğu anlatıyor. Kullervo’nun yaşadığı travmalar, onu kendi karanlık dünyasında gittikçe kötü ve acımasız biri olmaya itiyor. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tanrı Olmak Zor İş - Arkadi & Boris Strugatski

Fiyat: 17,58 TL

Strugatski kardeşler, kurgusal olarak yarattıkları Noon evreninden hikayelerle okuyucuların beğenisini toplamış önemli yazarlar arasında geliyor. Rus bilim kurgu kitapları arasında en çok beğenilen kitaplardan birisi olan Tanrı Olmak Zor İş, başka bir gezegene gözlem yapmak için giden bir tarihçiyi ve yaşanılanları konu alıyor.

Kitap, Arkanar adlı dünyamızın ortaçağ dönemiyle benzerlik gösteren bir gezegene gidilmesini konu alıyor ve oraya giden tarihçi, dünyaya gezegendeki gelişmeler hakkında bilgi veriyor. Tarihçi Don Rumata, gitmiş olduğu bu gezegende yaşayan insanlara göre daha fazla donanımlı olduğu için tanrı olarak anılıyor. Kitabı Amazon’dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Fiyat: 9,59 TL

1962 yılında Anthony Burgess tarafından yazılan Otomatik Portakal, dünyada milyonlarca okuyucuya ulaşmış ve hikayesi beyaz perdeye taşınmış kült bir eser. Modern klasiklerin içinde kendine yer edinmeyi başarmış bu kitap, aslında bir çocuğun olgunluğa erişme hikayesini anlatmaktadır.

Alex, kötülük yaparak gezdiği çetesiyle birlikte bir gün polise yakalanır ve arkadaşları sadece Alex’i ispiyonlayarak onu hapse attırırlar. Alex, burada ceza olarak tedavi edilir ve artık şiddette tepki verememeye başlar. Hapishaneden çıktıktan sonra Alex’in başına bir sürü olay gelir ve Alex artık büyüyüp kendisine gelmesi gerektiğini anlamıştır. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Morgue Sokağı Cinayeti - Edgar Allan Poe

Fiyat: 12,09 TL

1841 yılında ünlü Amerikali gotik yazar Edgar Allan Poe tarafından yazılmış bu kitap, yazarın ilk dedektiflik öyküsü olarak kabul edilmiş ve son derece ses getiren bir eser haline gelmiştir. Morgue Sokağı Cinayeti, katilleri bir türlü bulunamayan bir cinayetin sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Madame L'Espanaye ve kızı, Morgue sokağında bulunan evlerinde vahşice öldürülmüşlerdir ancak 4. katta bulunan bu dairede ne giriş ne de çıkış izleri bulunmaktadır. Katliamı duyan komşular bile katilin hangi dili konuştuğunu anlayamamıştır ve olay gittikçe çözülmez bir hal almaya başlar. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayın.