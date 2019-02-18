Amazon, çevrimiçi satış konusunda dünya devi olsa da çevreci olma konusunda aynı olumlu imaja sahip değil. Bu durumu düzeltmek için kolları sıvayan şirket, 2030 senesine kadar sevkiyatlarında meydana gelen karbon salınımını yarıya düşürmeye karar verdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un, yoğun sevkiyatlarından dolayı meydana gelen emisyon nedeni ile çevreye zarar verdiği söyleniyor. Dev şirket, çevreci gruplar tarafından sık sık eleştiri oklarına maruz kalıyor. Bu nedenle Amazon, karbon salınımının çevreye verdiği zarara engel olmak için yeni bir uygulama başlatıyor.

Şirketin hedefi, 2030 yılı itibarıyla karbon etkisini yarı yarıya düşürmek. Hedefini net bir şekilde açıklayan Amazon, bu yolda tam olarak hangi planlama ve zaman dilimini takip edeceğine dair bir beyanda bulunmadı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakların biyolojik yakıtlar kullanacak olmaları, elektrikli araçların artışı, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması gibi gelişmeler çevreye büyük katkıda bulunacak. Amazon da daha yaşanılabilir bir çevre için üzerine düşeni yapacak.

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Amazon, 2019 senesinin sonlarına doğru çevrede bıraktığı karbon ayak izini açıklayacak. Firma, hâlihazırda yarattığı bu kirliliği düzeltmek için gelişmiş bir bilimsel yöntem uygulayacağını ifade etti. Bu durumun aynı zamanda sosyal bir farkındalık yaratacağını söyleyen şirket yetkilileri, diğer büyük markalara da örnek olabileceklerini belirtti.