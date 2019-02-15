Amazon, Elektrikli Otomobil Üreticisi Rivian'a Yatırım Yaptı

Adını artık birçok sektörde duyurmaya hazırlanan Amazon, elektrikli kamyon ve SUV araçlarıyla Tesla'ya rakip olan Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Amazon, elektrikli otomobil ve SUV üreticisi Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırımla ilgili diğer detaylar henüz bilinmiyor ancak önceki hissedarlar dahil edildi ve Rivian'ın bağımsız bir şirket olarak kalması sağlandı.

Bu büyük gelişme hakkında konuşan, Rivian'ın CEO'su Robert Scaringe "Amazon'un yeni ürünler ve teknolojiler yaratma konusunda yanımızda olacağından dolayı çok heyecanlıyız" dedi. Rivian'ın R1T adlı kamyonu ve R1S adlı SUV'si 2018 yılının Kasım ayında duyurulmuştu. Araçların önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

Rivian, 2009'da Robert Scaringe tarafından kurulan, ABD merkezli bir şirkettir. Güncel olarak 600'den fazla çalışanı bulunan markanın adını ilk duyurması ise R1T adlı elektrikli kamyonunu tanıtmasıyla gerçekleşti. R1T'nin bu kadar yankı yaratmasının sebebi ise ilk kez Tesla'nın karşısında dişli bir rakibin yer alacak olmasıydı.

Bahsi geçen R1T adlı elektrikli kamyonun, toplamda 800 beygirlik güç barındıran, 3 tondan fazla ağırlığı olan ve 1 metreye kadar tüm sulardan geçebilen bir araç olduğunu da hatırlatmakta fayda var.