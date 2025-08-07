Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İstediğiniz rengi ayarlayın, odanızın havasını değiştirin: Amber LED Işık

5V USB girişine sahip olan bu ışık, uygulama üzerinden kontrol edilebilir. İstediğiniz renkle odanızın havasını değiştirebileceğiniz ve 10 metre uzunluğa sahip olan bu ürün, sesle senkronize olabiliyor. Fiyatı ise şimdi 349,00 TL.

Uygun fiyatıyla: Ugreen Wireless Sessiz Mouse

2400 DPI'a ve 2.4 Ghz kablosuz bağlantıya sahip olan Ugreen mouse, sessiz yapısıyla dikkat çekiyor. Birçok işletim sistemiyle uyumlu olan bu ürün, 351,07 TL'ye düşmüş durumda.

Her yere taşınabilir: Orret Home USB Şarjlı Mini El Feneri

124,90 TL fiyatıyla listemizde yerini alan bu el feneri, 3 farklı modu ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca klipsli yapısı sayesinde çantanıza ya da kemerinize asabileceğiniz bu ürün, her yere kolayca taşınabilir.

Klavyeden kulaklığa her türlü elektronik aletinizin temizliğinde yanınızda: VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

VICHYIE 20’si 1 arada temizleme seti, kulaklık, bilgisayar, telefon, kamera ve benzeri cihazların detaylı temizliği için tasarlanmış. Farklı boyut ve işlevlere sahip fırçaları sayesinde ulaşılması zor alanlara kolayca erişim sağlayan bu ürün, 279,90 TL'ye satışta.

Küçük ama etkili: Baseus GaN5 Mini 1C 20W Şarj Cihazı

20W gücündeki Baseus şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an 279,00 TL’ye satılıyor.

JBL kalitesinden vazgeçemeyenler için: JBL Tune 160 Kulaklık

JBL Pure Bass ses kalitesine sahip olan bu kulaklıkta 3.5 mm jak bulunuyor. Ürün, 299,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Bilgisayar başında uzun süre vakit geçirenlerin tercihi: ROBEVE Laptop Standı

229,90 TL'ye düşmüş olan stant, 10-16 inç arasındaki dizüstü bilgisayarlarınız için ideal. Ürün, ayarlanabilir yüksekliği ve kolay taşınabilirliği ile sizlere kullanım kolaylığı sağlıyor.

Dijital göstergeli ekranıyla kullanım kolaylığı sağlıyor: Mcdodo CA-1030 36W Type-C To Lightning Data-Şarj Kablosu

36W gücü ve dijital göstergeli ekranı ile dikkat çeken Mcdodo kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 1.2 metre uzunluğa sahip bu ürün, 375,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

