Dijital termometreden pil şarj cihazına kadar bu haftanın en çok satan teknolojik ürünlerini derledik. Bakalım en çok hangi ürünler sepete eklenmiş?

Bu hafta teknoloji rafları yine hareketli. Dijital termometre gibi ev ihtiyaçlarından, pratik pil şarj cihazlarına kadar her şey kapış kapış gitmiş. Hangi ürün neden bu kadar ilgi görmüş, biraz aşağıda hepsini tek tek konuşuyoruz. Merak ettiklerini sepete atmadan önce muhakkak bir göz gezdir.

''Bu içerik 27.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TP-Link Tapo H100, evdeki Tapo sensörleri ve akıllı düğmeleri bir araya getiren kompakt bir kontrol merkezi. Wi-Fi yerine düşük güç tüketen Sub-GHz bağlantı kullanıyor, bu sayede sensörlerin pili çok daha uzun gidiyor. Kurulumu basit, uygulamadan ekle-yönlendir-bitir şeklinde ilerliyor. Zil sesi ve siren özelliğiyle hem uyarı veriyor hem de caydırıcı etki sağlıyor. İnternet olmasa bile bağlı cihazlarla otomasyon kurabiliyorsun. Uyumlu Tapo ürünleriyle mini bir akıllı ev sistemine başlamak isteyenler için fiyat-performans açısından gayet mantıklı bir tercih.

Kullanıcı yorumu:

Havalar sıcak ama sıcak bir kahve içmenin mevsimi olmaz. Diğer filtre kahve makinelerine göre Philips, makinenin demliğine akıllı karıştırıcı yerleştirmiş. Böylelikle kahvenin aroması yayılsın diye hep karıştırıyor. 1.2 L kapasitesinin de olduğunu belirtelim.

Kullanıcı yorumu:

E kahve yaptık ama dışarı çıkarken sıcaklığını nasıl koruyacağız? Stanley 0.47 LT termos ile sıcak ya da soğuk fark etmeksizin içeceklerin ısısını saatlerce koruyabiliyorsunuz. Her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kullanıcı yorumu:

Xiaomi Smart Hava Temizleyici 4, hem masaya hem zemine koyulabilen kompakt bir hava temizleyici. 3’ü 1 arada filtresiyle toz, polen ve kötü kokular gibi ince partiküllerin %99,97’sini yakalıyor. Otomatik hız ayarı sayesinde odadaki hava kirliliğine göre kendi kendine çalışıyor.

Kullanıcı yorumu:

Wellhise HTC-1, hem dijital saat hem termometre hem de nem ölçer olarak çalışan çok işlevli bir masaüstü cihaz. Sıcaklık, nem ve saati aynı anda gösteriyor. Alarm fonksiyonu var, 12/24 saat formatı destekliyor. Maksimum-minimum değer hafızası sayesinde ortam değişikliklerini takip etmek kolay.

Kullanıcı yorumu:

USB'li TESSAN 8’li Priz Kulesi, hem yerden tasarruf ettiren tasarımı hem de çoklu cihaz desteğiyle ev ya da ofis için tam bir hayat kurtarıcı. Dikey yapısı sayesinde 8 priz 4 yüze dağılmış, ayrıca 3 USB girişiyle şarj aleti kalabalığını da ortadan kaldırıyor. 5 metrelik kablosu sayesinde priz arama derdine son. Aşırı gerilim koruması cihazlarını güvenceye alırken, açma-kapama anahtarıyla enerji tasarrufu da sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Juo Magsafe Powerbank hem kablosuz şarj hem de dahili Type-C kabloyla hızlı şarj sunan çok yönlü bir powerbank. 10.000 mAh kapasitesiyle aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyor. Magsafe uyumlu yapısıyla iPhone’ları kablosuz, Type-C kablosuyla Android cihazları 20W’a kadar hızlı şarj edebiliyor. Katlanabilir standı sayesinde şarj olurken video izlemek bile mümkün. LED ekranı kalan pili ve hızlı şarj durumunu net şekilde gösteriyor.

Kullanıcı yorumu:

Huawei Watch GT5 Pro 46 mm, tasarım ve dayanıklılığı bir arada sunan bir spor saati isteyenler için birebir. Pil ömrüyle avantaj sağlıyor, zengin sağlık ve spor verileri sunuyor. Özellikle koşu ya da dalış gibi aktiviteleri takip etmek isteyenleriniz varsa hem estetik hem de fonksiyon olarak güçlü bir seçenek.

Kullanıcı yorumu:

AA, AAA ve 9V şarj edilebilir pillerle uyumlu bu şarj cihazı, hem hızlı hem de güvenli. 2-3 saatte 4 pili tam şarj edebiliyor. Akıllı LED göstergesi sayesinde şarj durumunu takip etmek çok kolay. Kompakt yapısıyla her yere uyum sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: