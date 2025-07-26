Amazon'da epey kullanışlı ve işinize yarayabilecek olan 500 TL altı teknolojik ürünleri listemizde bulabilirsiniz.

Elektronik aletler cebimizi zorluyor ama işlevsellikten de ödün vermek istemiyoruz, değil mi? Neyse ki Amazon'da 500 TL'nin altında hâlâ epey işe yarar ürün var. Akım koruyucusundan çoklu şarja, mutfakta ya da masada pratiklik sağlayacak uygun fiyatlı seçenekleri senin için derledik. Küçük dokunuşlarla hayatı kolaylaştıran şeyler bunlar.

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Farklı şarj girişlerine sahip cihazlarınız ya da farklı uçlardaki şarj kablolarınız varsa Juo bunun için yardımınıza koşuyor. 20W gücünde ve hızlı şarj destekliyor.

Kullanıcı yorumu:

Elektrik akımı aniden değiştiğinde bazı elektronik cihazlara hemen zarar verebilir. Hatta sırf bu yüzden tamamen bozulan cihazlar bile ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için akım korumalı bir priz kullanarak hem elektronik cihazlarınızı hem de cebinizi koruyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

3.5mm jak girişli kulaklığınız varsa Apple'ın jak adaptörü işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak ve ekstra kulaklık alma derdinden sizi kurtaracak. Type-C girişinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

3.5mm aux girişli bütün cihazlarda Bluetooth bağlantısı ile çalışıyor. Aracınızda ya da Bluetooth bağlantısı desteklemeyen pek çok cihazınızı telefon üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Hafif ve taşınabilir Lusweimi tripod, 33–106 cm arasında ayarlanabiliyor. 360° dönebilen başlığı ve kablosuz kumandasıyla her açıdan kolay çekim sağlıyor. iPhone ve Android cihazlarla uyumlu. Kaymaz ayaklarıyla stabil, taşıma çantası ve telefon tutucusu da yanında geliyor.

Kullanıcı yorumu:

Philips M315 Kablosuz Mouse, 5000 DPI hassasiyetiyle hem detaylı tasarımlar hem de hızlı oyunlar için ideal. USB aparatını takınca anında çalışır, kurulum gerekmez. Ergonomik ve kompakt tasarımıyla uzun kullanımlarda bile elinizi yormaz.

Kullanıcı yorumu:

3 farklı giriş başlığı ile farklı cihazlarınız için ekstra kablo alma derdini ortadan kaldırıyor. Her bir giriş farklı renkte, böylelikle hangi rengin hangi girişe ait olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Kabloların örgü olduğunu ve bu yüzden dayanıklı yapıya sahip olduğunu söyleyelim.

Kullanıcı yorumu:

walfrid 20’si 1 arada temizleme kiti, ekranlardan klavyelere, kulaklıklardan kameralara kadar tüm elektroniklerin için pratik bir çözüm sunuyor. İçinde farklı uçlara sahip fırçalar, AirPods kalemi, ekran spreyi, tuş sökücü ve hava üfleyici gibi her işe uygun parçalar var. Parmak izi, toz, kir ne varsa kolayca temizleniyor. Hem detaycılar hem temizlik takıntılılar için biçilmiş kaftan.

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