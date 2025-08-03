Kahve makineleri, şarj kitleri, minik yardımcılar... Bu hafta teknoloji kategorisinde en çok ilgi gören ürünlere birlikte bakalım.

Kimileri arabası yolda kalmasın diye aldı, kimileri sabah gözünü açar açmaz kahvesini hazır bulmak için... Bu haftanın en çok satılan teknolojik ürünleri arasında yine yok yok. Kimi pratikliğiyle, kimi fiyat-performans dengesiyle öne çıktı. Neler var neler yok, şöyle bir toparladık.

''Bu içerik 03.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Havalar çok sıcakken akıllı telefonlarımız ve kulaklıklarımız hızlı şarj tüketiyor. Bunun için InfinityLab 10.000 mAh kapasitede taşınabilir şarj cihazı, hızlı şarj desteği ve Type-C giriş-çıkışıyla cihazlarınızı kolaylıkla şarj edebilmenizi sağlıyor. Dış kaplaması da ergonomik ve tutuşu kolay.

Kullanıcı yorumu:

Redmi Buds 6 Play, sadece 3,6 gram ağırlığında ve kulağınıza neredeyse hiç yük yapmadan oturuyor. 10 mm’lik dinamik sürücüsüyle ses kalitesi oldukça başarılı. 5 farklı EQ modu sayesinde dinleme zevkinize göre ayar yapabiliyorsunuz. Yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğiyle aramalarda sesiniz net kalıyor. Tek şarjla 7,5 saat, kutusuyla toplam 36 saat kullanım süresi sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

De'Longhi Magnifica EVO evde tam kıvamında espresso ya da cappuccino içmek isteyenler için güçlü bir model. 15 bar basınçla çalışıyor, kahve çekirdeğini kendisi öğütüyor ve 7 farklı içecek seçeneği sunuyor. LatteCrema sistemi sayesinde sütlü kahvelerde yoğun köpük elde etmek de mümkün. Temizliği kolay, kullanımı pratik.

Kullanıcı yorumu:

COSORI 5.5 L XXL Airfryer, geniş kapasitesi ve güçlü ısıtma sistemiyle öne çıkan bir model. 11 farklı pişirme programı, dokunmatik ekranı ve 100 tariflik yemek kitabıyla birlikte geliyor. 1700 watt’lık gücü sayesinde hızlı pişiriyor, az yağla çıtır sonuçlar veriyor. “Sepeti sallayın” hatırlatıcısı, sıcak tutma modu ve bulaşık makinesine uygun yapışmaz sepetiyle kullanımı da oldukça pratik.

Kullanıcı yorumu:

Aerodinamik kanat yapısı ve özel difüzyon konisi sayesinde serinliği artırırken sesi minimumda tutuyor. 1, 2, 4 veya 8 saatlik zamanlayıcı özelliğiyle uyumadan önce ayarlayıp unutabiliyorsunuz. Gece kullanımına uygun kısılabilir ışığı ve gövdede saklanabilen uzaktan kumandası da ekstra konfor sağlıyor. Yüksekliği 100 ila 120 cm arasında ayarlanabiliyor. 70° salınım açısıyla da geniş alanları rahatça serinletiyor.

Kullanıcı yorumu:

Stanley Quencher 1.18 L, uzun süre soğuk tutan, dayanıklı ve çevreci bir termos. Pipetli kapağı üç farklı modda kullanılabiliyor. Araba bardak tutucuya uyumlu, kolay taşınır. Temizliği pratik, günlük kullanıma çok uygun.

Kullanıcı yorumu:

Ninja Deluxe 10-in-1 ile evde kolayca dondurma, sorbe, frappe ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Haznesi büyük, tek kapta iki farklı tat hazırlama imkanı var. Kullanımı ve temizliği basit; bazınızı dondurucuya koyup sonra makinede istediğiniz programı seçmeniz yeterli.

Kullanıcı yorumu:

GROOVE HCB002, 22000mAh bataryasıyla güçlü bir akü takviye cihazı. Aynı zamanda taşınabilir lastik şişirme kompresörü, powerbank, LED lamba ve LCD ekran gibi özellikler sunuyor. Arabanızda ya da dışarıda acil durumlar için kullanışlı, çok yönlü bir yardımcınız.

Kullanıcı yorumu:

Philips NT3650/16, burun, kulak ve kaş tüylerini rahat ve çekiştirip canınızı acıtmadan almanızı sağlıyor. PrecisionTrim teknolojisi ile etkili ve hassas düzeltme yapar. Tamamen su geçirmez olduğu için temizliği de epey kolay. 3 ve 5 mm ayarlanabilir kaş tarağı ve seyahat çantası da kutuda bulunur. AA pil ile çalışır ve kablosuz kullanım sunar.

Kullanıcı yorumu:

Geçtiğimiz haftalarda çok satan ürünler ise şurada: