Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10 metreye kadar 2,4 GHz kablosuz bağlantı sağlayan HP mouse, sessiz yapısı ve uzun süreli pil ömrü ile birçok kullanıcının tercihi oluyor. Ürün, 287,04 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini aldı.

100W gücü ve dijital göstergeli ekranı ile dikkat çeken Mcdodo kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 1.2 metre uzunluğa sahip bu ürün, 359,00 TL'ye satışta.

Çocuk korumasına sahip ve topraklı bir ürün olan Viko altılı priz, sizin ve çocuklarınızın güvenliği düşünülerek tasarlanmış. Ürünü %15 indirimle 199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

%17 indirimle 406,60 TL'ye düşen A4 Tech marka bu klavye, kompakt tasarımı sayesinde her an yanınızda. Cihaz; USB bağlantısı, suya dayanıklı oluşu ve uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.

JBL C100 kulaklıklığın dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilir, kontrol tuşu ile şarkılarınız arasında geçişler yapabilirsiniz. Birçok cihazla uyumlu olan bu kulaklık, 369,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

iPhone 16 ve 15 Plus ile uyumlu olan Spigen ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici ve otomatik hizalama da bulunan bu ürün, %40 indirimle 280,48 TL'ye düşmüş durumda.

3 farklı moda sahip olan bu el feneri, küçük boyutuna rağmen yüksek parlaklık sağlıyor. USB ile şarj edebileceğiniz ürünü satın almak isterseniz şimdi 174,20 TL.

