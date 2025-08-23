Kulaklıktan Mouse'a: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. 

''Bu içerik 23.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

HP S1000BK Plus Kablosuz Sessiz Mouse

HP S1000BK Plus Kablosuz Sessiz Mouse

10 metreye kadar 2,4 GHz kablosuz bağlantı sağlayan HP mouse, sessiz yapısı ve uzun süreli pil ömrü ile birçok kullanıcının tercihi oluyor. Ürün, 287,04 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini aldı. 

Kullanıcı yorumu: 

Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Şarj Kablosu 

Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Dijital Ekran Sarj Kablosu

100W gücü ve dijital göstergeli ekranı ile dikkat çeken Mcdodo kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 1.2 metre uzunluğa sahip bu ürün, 359,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu: 

Viko Multi-Let Altılı Priz 

Viko Multi-Let Siyah Altılı Priz

Çocuk korumasına sahip ve topraklı bir ürün olan Viko altılı priz, sizin ve çocuklarınızın güvenliği düşünülerek tasarlanmış. Ürünü %15 indirimle 199,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

A4 Tech FK11 Q Türkçe USB Mini Klavye 

A4 Tech FK11 Q Türkçe USB Mini Klavye 

%17 indirimle 406,60 TL'ye düşen A4 Tech marka bu klavye, kompakt tasarımı sayesinde her an yanınızda. Cihaz; USB bağlantısı, suya dayanıklı oluşu ve uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. 

Kullanıcı yorumu: 

JBL C100SI Kulaklık 

JBL C100SI, Kulaklık

JBL C100 kulaklıklığın dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilir, kontrol tuşu ile şarkılarınız arasında geçişler yapabilirsiniz. Birçok cihazla uyumlu olan bu kulaklık, 369,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Spigen iPhone 16 Plus / 15 Plus Cam Ekran Koruyucu 

Spigen iPhone 16 Plus / 15 Plus Cam Ekran Koruyucu

iPhone 16 ve 15 Plus ile uyumlu olan Spigen ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici ve otomatik hizalama da bulunan bu ürün, %40 indirimle 280,48 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Led USB Şarjlı El Feneri

Led USB Şarjlı el feneri

3 farklı moda sahip olan bu el feneri, küçük boyutuna rağmen yüksek parlaklık sağlıyor. USB ile şarj edebileceğiniz ürünü satın almak isterseniz şimdi 174,20 TL.

Kullanıcı yorumu: 

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: 
İLGİLİ HABER

Amazon’da Okula Dönüş Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları
İLGİLİ HABER

Şarjlı Masaj Aletinden Oyuncu Hoparlörüne: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler
İLGİLİ HABER

Akıllı Prizden Kablosuz Kulaklığa: Bu Haftanın En Çok Satan Teknolojik Ürünleri

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
Radara Giren Fırsatlar
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler