Amazon ve benzeri şirketler için büyük bir pazar olan Hindistan, yeni yasasıyla birlikte Amazon başta olmak üzere birçok e-ticaret sitesini zora sokabilir.

Elektronik ticaret alanının dev ismi Amazon, Hindistan'daki yasal değişikliklerin ardından pazarda büyük bir fırsata sahip oldu. Mark Mahaney liderliğinde toplanan RBC (Royal Bank of Canada) analistlerinin yaptığı açıklamada "Hindistan'daki son yasal değişiklikler Amazon adına kısa vadeli gelir düşüşüne neden olsa da uzun vadeli olarak bakıldığında bu pazar Amazon için oldukça büyük bir fırsat alanına dönüşüyor" dedi.

Hindistan, 1 Şubat tarihinde yayınladığı yeni yasayla birlikte, Amazon gibi yabancı merkezli elektronik ticaret sitelerinin satıcıların ürünlerini satmak için anlaşmalar yapmalarını ve indirim ile geri ödeme konusunda kısıtlanmaları olmasını yasakladı.

Mark Mahaney'e göre bu yeni yasa, Amazon'un Hindistan'daki çalışmaları için bir çalkalanmaya yol açarken şirketin daha büyük fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olacak. Hindistan, RBC'nin hesaplamasına göre Çin ve Japonya'dan sonra Asya - Pasifik bölgesinde üçüncü sırada yer alan bir pazar büyüklüğüne sahip. Bu da 600 milyar dolara denk geliyor.

Mahaney, Amazon'un brüt mal satışlarında 9 milyar dolar, Hindistan'da ise 5 milyar dolar gelir elde edildiğini de ekledi. Bahsi geçen yeni düzenlemelerin ardından Hindistan'daki gelirin %60 azalacağı ve 2019'un devamında ise 2 milyar dolara düşeceğini belirtti.