Amazon'da Prime Akşam Fırsatları kapsamında gözümüze çarpan indirimli ürünlerden bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'un sevilen Prime Akşam Fırsatları, saat 18.00 ile 00.00 arasında sizlere sunuluyor. Bu özel indirimlerde öne çıkan ürünleri öncesinde sizin için bir araya getirdik. Ancak unutmayın, bazı ürünlerin indirim süresi 21.00'de sona erebilir. İndirimlere göz atmadan önce Prime üyesi değilseniz buradan üye olabilirsiniz. Gelin indirime girecek ürünleri birlikte keşfedelim.

''Bu içerik 22.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Evcil hayvanlarınızı belirlediğiniz zaman dilimlerinde ve istediğiniz ölçülerde düzenli olarak beslemenize imkan sağlayan bu ürün, %25 oranındaki indirimi ile fırsat ürünleri arasında yer alıyor.

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7 farklı ambians moduyla istediğiniz atmosferi yaratabilmenize imkan sağlayan Zenon Smart Starry Projektör; sahip olduğu uzaktan kumandası ile parlaklık seviyelerini, aydınlatma modunu ve hızını ayarlayabilmenize yardımcı olur. Amazon Akşam Fırsatları kapsamında 402 TL fiyatla şu an satılıyor.

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12 dakikaya kadar çalışma süresi ve yüksek emiş gücü sayesinde tüm kirli yüzeyleri temizlemenize yardımcı olur. 12V motoru ve 1,5 Ah kapasiteli bataryası ile karşımıza çıkan bu ürün ise sahip olduğu %14 indirimi ile 3.199 TL'ye satılıyor.

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MSI GeForce RTX 4070 Super, yüksek grafik ayarlarında ve 4K çözünürlükte bile akıcı bir performans sunar. Oyun tutkunları için iyi bir seçenek olabilecek bu ekran kartı, indirimli ürünler arasında yerini alıyor.

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İş hayatı, okul ve günlük kullanım için uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkan Lenovo ThinkBook 16; 32 GB RAM kapasitesi ile birlikte hızlı veri işleme imkanı sağlıyor. Ayrıca 16 inç Full HD+ ekranı sayesinde de canlı renkler ve net görüntü kalitesi sunuyor. Şu an satış fiyatı 22.799 TL.

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Yıpranmaya ve soyulmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlayan dikişleri sayesinde uzun süreler boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz Klasse Classic Mouse Pad, 90x40 cm boyutu ile büyük bir yüzey alanı sunuyor. Fiyat performans olarak sizi tatmin edecek olan bu ürün, 179 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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