Bilgisayar sistemlerinizden konsollarınıza kadar her bütçeye uygun en iyi SSD önerilerini sizler için listeledik.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bilgisayar ve diğer birçok teknolojik cihazların performansını artırmanın en etkili yollarından biri SSD kullanmaktır. Geleneksel sabit disklerden çok daha hızlı veri aktarımı sağlayan SSD'ler, bilgisayarınızı açma süresinden oyun performansına kadar her alanda büyük fark yaratır ancak piyasada birçok farklı marka ve model bulunduğundan doğru SSD'yi seçmek fazlasıyla zorlayıcı olabilir.

En iyi SSD önerileri içeriğimizde ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olan SSD modellerini inceleyerek, her bütçeye uygun önerileri sizler için derledik.

Western Digital BLUE SN580

Western Digital Blue SN580, bütçe dostu bir PCIe 4.0 NVMe SSD seçeneği. 1 TB modeli, 4150 MB/s okuma ve yazma hızlarına ulaşabilen fakat DRAM içermeyen bu SSD, HMB (Host Memory Buffer) teknolojisi ile uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek performans sunuyor.

112 katmanlı 3D TLC NAND bellek ve SanDisk tarafından geliştirilen denetleyici, güvenilir veri depolama sağlarken, 600 TBW yazma ömrü ile uygun fiyatlı bir SSD arayan kullanıcılar için ideal​ bir seçim.

Kingston NV2 SNV2S

Kingston NV2 SNV2S, özellikle PCIe 4.0 uyumlu sistemlerde standart düzeyde performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek. 1 TB modelinde 3500 MB/s okuma ve 2100 MB/s yazma hızları sunan bu SSD, DRAM'e sahip olmadığı için uygun fiyatlı SSD'ler arasında yer alıyor.

HMB teknolojisi ile veri yönetimini optimize ederken, 320 TBW yazma ömrü ile güvenilir bir depolama deneyimi sunan Kingston NV2 SNV2S, kompakt M.2 2280 form faktörü sayesinde laptop ve mini-PC gibi cihazlarla da uyumlu çalışıyor​.

Kioxia Exceria Plus G3

Kioxia Exceria Plus G3, uygun fiyatlı PCIe 4.0 NVMe SSD'lerden bir diğeri. 1 TB kapasitesi ile 4000 MB/s okuma ve 3200 MB/s yazma hızlarına sahip olan bu model, günlük kullanım için yeterli performans sunuyor.

112 katmanlı 3D TLC NAND teknolojisi sayesinde veri depolama güvenliği ve dayanıklılığı artırılan SSD'nin ayrıca 400 TBW yazma ömrü bulunuyor.

Samsung 990 Evo

Samsung 990 Evo, PCIe 4.0 standardını kullanan güçlü SSD'lerden biri. 7450 MB/s okuma ve 6900 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu model, DRAM ve gelişmiş SLC önbelleği ile yüksek performans sağlıyor.

1 TB modelinde 600 TBW yazma ömrü sunan 990 Evo, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için ideal bir seçenek. Samsung'un Magician yazılımı ile SSD sağlığını izlemek ve performansı optimize etmek de mümkün.

Kioxia Exceria PRO

Kioxia Exceria PRO, PCIe 4.0 NVMe standardını destekleyen yüksek performanslı SSD'ler arasında yer alıyor. 1 TB kapasiteli model, 7400 MB/s okuma ve 6400 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu hızları sağlayan DRAM ve 112 katmanlı 3D TLC NAND teknolojisi, veri güvenliği ve hızlı erişim sunuyor.

Ayrıca 400 TBW yazma ömrü ile birlikte oyun ve iş için en çok tercih edilen SSD'lerden biri.

Samsung 990 Pro

Samsung 990 Pro, PCIe 4.0 arayüzünü en üst seviyeye çıkararak 7450 MB/s okuma ve 6900 MB/s yazma hızlarına ulaşan bir performans canavarı konumunda. DRAM ve gelişmiş V-NAND teknolojisi sayesinde veri işleme hızları da oldukça yüksek.

1 TB modelinde 1200 TBW yazma ömrü ile yoğun iş yükleri ve oyun tutkunları için mükemmel bir seçim olan Samsung 990 Pro, Samsung’un ısı kontrol teknolojisiyle aşırı ısınma riskini de minimize ediyor.

Crucial T700

Crucial T700, PCIe 5.0 SSD'lerin sunduğu üst düzey performansı kullanıcılara sunuyor. 12,400 MB/s okuma ve 11,800 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu model, şu anda piyasadaki en hızlı SSD'lerden biri.

DRAM, 232 katmanlı 3D TLC NAND bellek ve yüksek dayanıklılığı ile hem profesyonel kullanıcılara hem de oyun meraklılarına hitap eden Crucial T700, yüksek fiyatına rağmen sunduğu performans ile özellikle en iyisini arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek.

Peki siz bu SSD'lerden hangisini tercih edersiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.