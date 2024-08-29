Kısıtlı bir bütçeye sahip olanlar için, hem fiyatıyla hem de performansıyla memnun edecek oyuncu ekipmanlarını inceledik.

Oyuncu ekipmanları fiyat olarak günden güne artış gösterirken, birçoğumuz bu ürünlere ulaşmak için büyük paralar harcıyoruz. Oyun tutkunları için oldukça önem teşkil eden bu ekipmanlar için herkesin bütçesi yeterli olmuyor.

Eğer ki siz de uygun fiyatlı olup performansıyla memnun kalacağınız bir oyuncu ekipmanı arıyorsanız, bu içerik çok işinize yarayabilir. Her biri alınabilecek en iyi fiyat performans ürünlerinden oluşan listemize aşağıda ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

Fiyatı: 869 TL

TrueMove Core optik sensöre sahip olup, 8,500 DPI'ye kadar çıkabilen hassasiyeti bulunan SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, hem rekabetçi oyunlarda hem de günlük kullanımlarda çok tercih ediliyor. Her iki el ile kullanıma uygun olarak tasarlanan bu ürün, sahip olduğu ergonomik yapı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca 6 adet programlanabilir tuş takımının yanı sıra, 60 milyon tıklama ömrü bulunuyor.

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Fiyatı: 1.199 TL

Hem mekanik anahtarların hassasiyetini hem de membran anahtarların sessizliğini sunan MSI Vigor GK30 TR Oyuncu Klavyesi, kişiselleştirilebilir RGB aydınlatma özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Aynı anda birden fazla tuşa basıldığında da komutların doğru şekilde algılanmasını sağlayan bu klavye, özellikle hız ve hassasiyetin önemli olduğu oyunlarda büyük avantaj sağlıyor. 12 milyonu aşan tuş basma ömrü ile uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı bir yapıya sahip.

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Fiyatı: 799 TL

Oyun içindeki sesleri net bir şekilde duymanızı sağlayacak yüksek kaliteli ses sürücülerine sahip olan JBL Quantum 100 Gaming Kulaklık, aksiyon dolu oyunlarda çevresel sesleri iyi algılamanızı sağlar. Gürültü önleyici özellikli mikrofonu sayesinde arka plandaki gürültüyü azaltarak net ve kesintisiz iletişim kurmanıza imkan tanır. Ayrıca yumuşak süngerle kaplanmış kulak yastıkları sayesinde konfor sunarken, sahip olduğu baş bandı ise uzun süreli kullanımlarda kafa üzerinde oluşan baskıyı en aza indirir.

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Fiyatı: 389 TL

Mikro dokuma yüzeye sahip olup, pürüzsüz ve tutarlı bir hareket yüzeyi sunan SteelSeries Qck Medium Gaming Mousepad, fare hareketlerini hassas bir şekilde algılayıp hızlı tepkiler verir. Hem lazer hem de optik fareler ile uyumlu olarak çalışan bu ürün, oyun sırasında kesinlikle yerinden oynamadan sabit bir şekilde kalır. Ayrıca aşınmaya karşı dirençli olup, uzun süreli kullanımlarda bile performansını korur.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Bu ürünler dışında daha ucuza veya daha pahalı fiyata satılan birçok oyuncu ekipmanı bulunuyor. Ancak bu listelediğimiz oyuncu ekipmanları, fiyat performans açısından oldukça beğenilen ve sizleri yarı yolda bırakmayacak ürünlerden bazıları.

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