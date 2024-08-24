Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Telefondan oyuncu koltuğuna birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 24.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yüksek hızlı SSD'si, dokunsal geri bildirimi, uyarlanabilir tetik ve 3D ses desteğiyle dikkat çeken Playstation 5 Slim, 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğine ve uyumlu oyunlarda 120 fps'e kadar olanak sağlıyor. Ayrıca konsolun dahili mikrofonuyla sohbet başlatabilirken oyununuza odaklanmak istediğinizde sessize alma tuşuyla mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz.

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Dynamic AMOLED 2X ile kristal netliğinde ve göz yormayan görüntüler sunan Tab S9 Ultra, suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tablet olarak dikkat çekiyor. Tablet, 14.6" inç ekrana, 13.0 MP + 8.0 MP kameraya ve 16 GB hafızaya sahip.

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Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 48 saate kadar soğuk, 48 saate kadar sıcak ve 240 saate kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez. Ayrıca termos 2.3 lt kapasiteye sahip.

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108 MP ana kamerası ve 2 MP makro kamerası ile ön plana çıkan Redmi 13, 3 kat yakınlaştırma ile ayrıntılı kareler yakalamanıza olanak tanıyor. Telefon, 6,79 inç ekrana, 90 Hz yenileme hızına ve 33 W hızlı şarj desteğine sahip.

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13. Nesil Intel® Core™ işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU, bu bilgisayarı oyuncular tarafından tercih edilir kılıyor. Ayrıca DDR5 RAM ile daha yüksek hız, daha yüksek bant genişliği ve daha düşük güç tüketimi sunan bu model, 144 Hz yenileme hızına sahip.

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ViewSonic VX3218-PC-MHD, 1500R kavisli 32 inç Full HD ekrana sahip. 180 Hz yenileme hızı oyunlardaki grafiklerin akıcı bir şekilde işlenmesini sağlıyor. AMD Adaptive™ Sync özelliği ise ekran yırtılmasını ve takılmaları ortadan kaldırarak akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Son olarak monitörün 1 ms MPRT tepki süresi ise oyunlarda hızlı ve hassas tepki verebilmeyi sağlıyor.

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Uzun süreli oturmalarda rahatlık sağlayan 65+ dansite yoğunluğa sahip poliüretan süngerden yapılmış olan xDrive koltuklar, tere karşı koruyucu bir katmana da sahip. Çift mekanizma sistemi ile 160 derece geriye yatış açısı sunan bu seri, 150 kg kadar taşıma kapasitesine sahip.

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Xiaomi Powerbank’in 10,000 mAh kapasitesi akıllı telefonunuzu üç kez tamamen şarj etmeye yetebiliyor. Akıllı telefonlar, tabletler ve anahtar ile uyumlu olan bu powerbank sayesinde üç cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Ayrıca cihazın USB-C bağlantı noktası iki yönlü hızlı şarj özelliğini destekliyor. Böylece 3,5 saat içerisinde cihaz tamamen şarj olabiliyor.

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HyperX Cloud II Gaming Kulaklık, özel hafızalı köpük, birinci sınıf suni deri, ağırlık dağılımı ve kavrama kuvveti gibi özelliklere dikkat edilerek tasarlanmış. Sanal 7.1 Saran Ses ile üç boyutlu ses deneyimi yaşayabileceğiniz bu kulaklık, çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofona da sahip.

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