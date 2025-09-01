Amazon, okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanya ile geliyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında elektronik aletlerden kırtasiye malzemelerine yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 14 Plus: 57.499,00 TL'ye satışta.
- JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık: 2.199,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- HUAWEI Nova 13 Pro Akıllı Telefon: %7 indirimle 28.949,00 TL'ye düştü.
- Marshall Minor IV Kulaklık: Birçok kullanıcının tercihi olan bu kulaklık şimdi 3.699,00 TL.
- HUAWEI WATCH FIT 3 Akıllı Saat: Uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu akıllı saat, fırsatlar kapsamında 3.319,00 TL.
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: Küçük boyutuna rağmen güçlü ve kesintisiz ses sağlayan bu ürün, şimdi 1.359,00 TL.
- Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 5.099,00 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, özellikle öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar: %4 indirimle 39.709,00 TL'ye düşmüş durumda.
- Huawei Matebook D16 Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında şimdi 26.598,00 TL.
- ACER AG15-51P-51XY Bilgisayar: Öğrenci dostu fiyatıyla listemizde yerini aldı. Şimdi 13.485,00 TL.
- ViewSonic VX3218-PC-MHD Kavisli Oyuncu Monitörü: 32" ekran boyutuna sahip monitöri satın almak isterseniz şimdi 6.949,00 TL.
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: İster not tutmanıza isterseniz de çizim yapmanıza yarayan bu tablet, 38.807,50 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
- Logitech Pebble 2 Klavye- Mouse Set: Bir taşla iki kuş vurabileceğiniz bu ürün, 1.861,05 TL.
Ofis ve Kırtasiye
Ofis sandalyeleri ve çalışma masaları, not almak için gerekli defter ve kalemler ve gün boyu su ihtiyacınızı karşılayacak suluklar bu kategorinin öne çıkan ürünlerinden.
Ofis ve Kırtasiye kategorisinin tüm indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Seduna Thunder Pro Ofis Sandalyesi: Ayarlanabilir başlık özelliği ile çalışma sırasında boynunuzu dinlendirin. Fiyatı ise 5.163,23 TL.
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu: Çok satanlar arasında da yer alan bu oyuncu koltuğu, 7.598,90 TL.
- Vasagle Çalışma Masası: %10 indirimle 4.505,00 TL'ye düştü.
- Vigo Wood Kitap Okuma ve Laptop Standı: Ayarlanabilir yüksekliği ile kullanım kolaylığı sağlayan bu ürün, 679,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak: 0.47 lt kapasiteye sahip bu termosu, 964,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Leitz Klasör: 92,45 TL.
- Faber-Castell 1548 Fosforlu Kalem: Not tutmanın vazgeçilmezi olan bu kalem, Amazon'da 51,25 TL.
Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
