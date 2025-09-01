Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları bugün başladı. 1- 15 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon, okulların açılmasına az bir zaman kala öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanya ile geliyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında elektronik aletlerden kırtasiye malzemelerine yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Elektronik

Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Bilgisayar

Bu kategoride, özellikle öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Ofis ve Kırtasiye

Ofis sandalyeleri ve çalışma masaları, not almak için gerekli defter ve kalemler ve gün boyu su ihtiyacınızı karşılayacak suluklar bu kategorinin öne çıkan ürünlerinden.

Ofis ve Kırtasiye kategorisinin tüm indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

