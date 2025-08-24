Bu haftanın en çok satan teknolojik ürünlerini bir araya getirdik. Kullanıcıların favorisi haline gelen cihazlar burada.

Teknoloji meraklılarının bu hafta en çok tercih ettiği ürünlere göz attık. Günlük hayatı kolaylaştıran ve ilgiyi üzerine çeken cihazlar listede yerini aldı. Bu hafta en çok hangi teknolojik ürünler satıldı?

Cecotec CecoFry ile tek kaşık yağ ile daha sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. 5,5 L’lik geniş alan ve 1700 W gücü ile yemekler hızlıca pişiyor. Dokunmatik panel ve 8 ön ayarlı mod ile pişirmeyi kolayca yönetebilirsiniz. Dış kaplaması ile paslanmaz çelik.

Kullanıcı yorumu:

18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş, çift katmanlı vakum izolasyonu sayesinde içecekleri 12 saat soğuk, 8 saat sıcak ve buzlu içecekleri 40 saate kadar serin tutan bir termos. Tek tuşla açılan sızdırmaz Quick-Flip kapağı epey kullanışlı.

Kullanıcı yorumu:

Xiaomi TV Box S (3. Nesil) EU, Google TV tabanlı 4K görüntü kalitesini destekleyen bir cihaz. Eski tip televizyonlarınızı akıllı TV'ye kolayca dönüştürebiliyorsunuz. Dolby Vision, HDR10+ ve Dolby Atmos desteği sunuyor. 2 GB RAM, 32 GB depolama, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantılarıyla geliyor.

Kullanıcı yorumu:

Elektrik kesintileri sık sık yaşanıyorsa ya da voltajda hep değişim yaşanıyorsa elektronik aletlerinizi korumanız için kullanmanız gereken bir ürün. Akım koruması sağlayarak olası arızaların önüne geçiyor.

Kullanıcı yorumu:

Samsung Galaxy Watch FE, uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Safir kristal ekranı çizilmelere dayanıklı ve IP68 su ve toz geçirmez sertifikasına sahip. 16 GB depolama, 1.18 GHz işlemci, Bluetooth 5.3 ve NFC desteği sunar. Samsung Health ile sağlık takibi yapılabilir ve çeşitli spor aktivitelerini detaylıca izleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Tüm evde zayıf WiFi sinyallerini ortadan kaldıran T;P-Link, 2,4 GHz (300 Mbps) ve 5 GHz (867 Mbps) çift bant desteğiyle daha kararlı bağlantı sağlıyor. OneMesh ile Mesh ağı oluşturabilir, Adaptive Path Selection ile en hızlı yola bağlanabilir ve Yüksek Hızlı Mod ile HD akış ve oyun için hız maksimuma çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Sony WH-CH520, Bluetooth Multipoint ile kolay eşleşme sağlayan bir kulaklık. 50 saat pil ömrü sunuyor, hızlı şarj ve DSEE ses iyileştirme özellikleri de mevcut. Ayrıca mikrofonlu gürültü önleme, ayarlanabilir kafa bandı ve yumuşak kulak yastıklarıyla konforlu ve net kullanım sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Apple iPad Pro 11” (M4), güçlü M4 çipi ve Ultra Retina XDR OLED ekranıyla yüksek performans sunan, alanında en güçlülerden biri olan bir tablet. 256 GB depolama, 12 MP ön/arka kamera ve LiDAR tarayıcıya sahip. Wi‑Fi 6E ve hücresel bağlantı seçenekleriyle yarı yolda bırakmaz.

Kullanıcı yorumu:

Xiaomi Sound Pocket, kompakt ve taşınabilir bir Bluetooth hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Boyutuna rağmen güçlü ses sunuyor. 5 W çıkış gücü, 100 Hz–20 kHz frekans aralığı ve Bluetooth 5.4 ile 25 m’ye kadar bağlantı sunuyor. IP67 sertifikasıyla su ve toz geçirmiyor. Dahili mikrofonu ile telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz. 10 saat pil ömrü ile beraber USB-C hızlı şarj desteklediğini belirtelim.

Kullanıcı yorumu:

