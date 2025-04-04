Amazon'da 600 TL'ye Sepette %15 İndirim Kampanyası’nda gıdadan kişisel bakıma birçok üründe ve kategoride kaçırılmayacak fırsatlar var.
Unutmadan kampanya Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilir, size özel olarak seçtiğimiz indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!
''Bu içerik 04.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Şampuan, deodorant, krem ve kişisel bakımınız için lazım olan birçok ürünün bulunduğu kategoriden ihtiyacınız olanları alabilirsiniz.
Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant
- Dove Beauty Cream Bar Katı Güzellik Sabunu
- Clear Men Kepeğe Karşı Etkili Şampuan
- Gillette Series Tıraş Jeli
- BIC Hybrid 3 Flex 4'lü Yedek Tıraş Bıçağı
- Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan
Gıda
Çay ve kahveden konservelere, kuru bakliyatlardan atıştırmalıklara kadar birçok ürünün yer aldığı gıda kategorisi, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
Gıda kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Gıda kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Julius Meinl President Çekirdek Kahve
- Nescafe Gold Çözünebilir Kahve
- Wasa Sade Gevrek Ekmek
- Komili Ayçiçek Yağı 5 Lt
- Lipton Earl Grey Bergamot Aromalı Siyah Çay
- Eti Browni Intense Çikolatalı Kek 16 Adet
Evcil Hayvan
Bu indirimlerde patili dostlarımızı da unutmadık. Onların sağlığı ve bakımı için gerekli olan ürünlerle dolu bu kategoriyi incelemek üzere sizi aşağı alalım.
Evcil Hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- LindoCat Clean and Fresh Sabunlu İnce Taneli Kedi Kumu 10 Litre
- Wanpy Karışık Sıvı Kedi Ödül Maması
- Trendline Biftekli Yetişkin Köpek Maması 1 kg
- Gourmet Gold Kıyılmış Sığır Etli Yaş Kedi Maması
- BYPET Kedi Göğüs Tasması
- Koroplast Büzgülü Kedi Kumu Poşeti 7'li
Sağlık ve Temizlik
Diş sağlığınıza iyi gelebilecek bir diş macunu ya da evinizin temizliği için bir ürün arıyorsanız sağlık ve temizlik kategorisine göz atabilirsiniz.
Sağlık ve temizlik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Sağlık ve temizlik kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı
- Sensodyne Onarım & Koruma Diş Macunu
- Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı
- Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu
- Solo Islak Havlu
- Sensodyne Yumuşak Diş Fırçası
Sizler için belirli kategorilerden seçtiğimiz ürünler böyleydi. Eğer kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: