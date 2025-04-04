1 Nisan’da başlayan Amazon’da 600 TL’ye %15 İndirim Kampanyası kapsamında her kategorinin en iyi indirimlerini derledik.

Amazon'da 600 TL'ye Sepette %15 İndirim Kampanyası’nda gıdadan kişisel bakıma birçok üründe ve kategoride kaçırılmayacak fırsatlar var.

Unutmadan kampanya Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilir, size özel olarak seçtiğimiz indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

''Bu içerik 04.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Şampuan, deodorant, krem ve kişisel bakımınız için lazım olan birçok ürünün bulunduğu kategoriden ihtiyacınız olanları alabilirsiniz.

Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Çay ve kahveden konservelere, kuru bakliyatlardan atıştırmalıklara kadar birçok ürünün yer aldığı gıda kategorisi, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Gıda kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Gıda kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Bu indirimlerde patili dostlarımızı da unutmadık. Onların sağlığı ve bakımı için gerekli olan ürünlerle dolu bu kategoriyi incelemek üzere sizi aşağı alalım.

Evcil Hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Diş sağlığınıza iyi gelebilecek bir diş macunu ya da evinizin temizliği için bir ürün arıyorsanız sağlık ve temizlik kategorisine göz atabilirsiniz.

Sağlık ve temizlik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık ve temizlik kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Sizler için belirli kategorilerden seçtiğimiz ürünler böyleydi. Eğer kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: