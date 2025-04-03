Amazon’da elektronik kategorisinde müthiş fırsatlar sizleri bekliyor! Gelin sizler için seçtiğimiz indirimli ürünlere bir göz atalım.

Amazon yüzleri güldürmeye devam ediyor. Elektronik kategorisinde; bilgisayardan mouse’a, monitörden kulaklığa farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerde indirimler ve özel fırsatlar bulunuyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

14 inç FHD ekrana sahip Acer bilgisayarda; 8 GB RAM, 512 GB SSD ve Intel Core işlemci bulunuyor. Günlük işleriniz için yeterli olacak bu bilgisayar, elektronik kategorisindeki indirimler sayesinde 15.199,00 TL'ye satışta.

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128 GB depolama kapasitesiyle dikkat çeken Xiaomi 12T, 108 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kameraya sahip. Ayrıca HyperCharge özelliği ile tüm gün kullanıma uygun bu telefon, %10 indirimle 16.239,00 TL'ye düşmüş durumda.

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%5 indirimle 4.058,00 TL'ye düşen Viewsonic monitör, 27 inç ekran boyutuna ve SuperClear IPS panel teknolojisine sahip. Bu sayede monitör, her açıdan renkleri ve parlaklığı koruyarak birinci sınıf görüntü kalitesi sunuyor.

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Uygun fiyatlı, yüksek kalitede kulaklık arayan kullanıcıların tercihi olan Huawei FreeBuds 4E, hafif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani kulaklığınız bu özellik sayesinde düşük frekanslı gürültüyü bastırırken çevresel sesleri ve trafik gürültüsünü kesmeden ortamınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor. Ürün, 1.804,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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İki farklı ses kaynağı ile oyun oynarken arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz SteelSeries kulaklık, PlayStation, PC, Xbox, Mac veya Switch gibi platformlarla uyumludur. 38 saat pil ömrü, Hi-Fi sürücüleri ve 360 derece uzamsal ses özelliğiyle dikkat çeken ürün, şimdi 5.918,22 TL'ye düştü.

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AMOLED ekrana, Bluetooth üzerinden sesli arama desteğine, 112 egzersiz moduna ve 12 güne kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Redmi Watch 3, %10 indirimi ve 1.985,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.

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10 özelleştirilebilir tuşlu ve 30K DPI özellikli Razer Focus Pro oyunseverlerin tercihi oluyor. 90 milyon tıklama ömrüyle uzun saatler kullanıma olanak sağlayan bu mouse'u 3.507,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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24 saate ulaşan pil ömrüne sahip Beats Pill, odayı dolduran, güçlü bir ses performans sunuyor. IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklı ürün, 5.999,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

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20.000 mAh pil kapasitesiyle şarja ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olacak Anker Powerbank, dijital ekrana, kompakt boyuta ve aynı anda iki cihaz şarj edebilme özelliğine sahip. Ürün, 877,00 TL'ye düştü.

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45W hızlı şarj özelliğine sahip adaptör, iki cihazı aynı anda şarj edebilir. Gan teknolojisi sayesinde aşırı ısınmayı önleyen ürünü %26 indirimle 399,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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