Amazon Gaming Week Boyunca Alabileceğiniz En Cazip Ürünler

Oyunseverler hazır olun, Amazon Gaming Week ilk kez 25 - 31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de. Bu özel hafta kapsamında yapılan etkinliklerin yanı sıra Amazon internet sitesi üzerinden pek çok farklı kampanya da yapılıyor. Gelin Amazon Gaming Week kapsamında satın alabileceğiniz bazı ürünlere yakından bakalım.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Amazon Prime aboneliğinin avantajlarından sık sık bahsetmiştik. Bu yıl ise bir ilk gerçekleşiyor ve oyunculara özel bir etkinlik olan Amazon Gaming Week 25 - 31 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde de yapılıyor. Amazon Gaming Week kapsamında yapılan pek çok dijital etkinliğin yanı sıra Amazon internet sitesinde farklı kampanyalar da kullanıcıları bekliyor.

Amazon Gaming Week kapsamında yapılan kampanyalar oyuncu aksesuarları, bilgisayarlar, mobil cihazlar, donanımlar gibi oyunseverlerin ilgisini çekecek ürünleri kapsıyor. Buradan çok daha detaylı bilgi alabileceğiniz ve tüm kampanyaları görebileceğiniz Amazon Gaming Week kapsamında cazip fiyatlarla satın alabileceğiniz bazı ürünleri listeledik ve kısaca bu ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Amazon Gaming Week avantajı ile satın alabileceğiniz ürünler:

Steelseries Apex 7 Oyuncu Klavyesi / 1868 TL

JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör / 1597 TL

HyperX QuadCast S Oyuncu Mikrofonu / 1547 TL

MSI Gaming Monitör / 999 TL

HyperX Cloud II Gaming Kulaklık / 774 TL

Anker Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı / 175 TL

Inca Fan / 139 TL

MSI Gaming Mouse / 95 TL

HyperX Gaming MousePad / 89 TL

Anker Oyuncu Şarj Kablosu / 74 TL

Benzersiz OLED ekran: Steelseries Apex 7 Oyuncu Klavyesi

Fiyatı: 1868 TL

Steelseries Apex 7 Oyuncu Klavyesinin üzerinde bulunan OLED ekrandan oyun bilgilerini, mesajları, dinlediğiniz müziği ve çok daha fazlasını görebilirsiniz. 50 milyon tuş darbesine dayanıklı olarak üretilen alüminyum alaşım kaplı yapısı uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Tuş başına milyonlarca farklı renk seçeneği sunduğu için dilediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün. Manyetik bileklik bölümü ise konforlu bir kullanım sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü bir ses deneyimi: JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör

Fiyatı: 1597 TL

Dolby Digital teknolojisi ile kusursuz bir ses deneyimi sunmayı hedefleyen JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör, 20 watt ses çıkış gücüne sahip. Güçlendirilmiş kasa yapısı uzun bir kullanım ömrü sunarken özel olarak geliştirilmiş tasarımı sayesinde oldukça kullanışlı. Bu bir gaming hoparlör olduğu için ışık efektleriyle dolu şık bir görünümü olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

RGB aydınlatma efektleri: HyperX QuadCast S Oyuncu Mikrofonu

Fiyatı: 1547 TL

HyperX QuadCast S Oyuncu Mikrofonunun standart mikrofonlardan ayrılan en önemli noktası HyperX NGENUITY yazılımı sayesinde dilediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz RGB aydınlatma efektleridir. Sarsıntı önleyici shock mount teknolojisi sayesinde en heyecanlı anlarda bile ses kalitesinden endişe etmenize gerek kalmıyor. Pek çok farklı cihaz ve yazılımla uyumlu olarak çalışabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatından beklenmeyen performans: MSI Gaming Monitör

Fiyatı: 999 TL

23.8 inç boyutunda olan MSI OPTIX G241V E2 Gaming Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. 75 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi ile uygun fiyatlı bir monitör modeli olmasına rağmen oldukça güçlü bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. IPS paneli 250 nits parlaklık seviyesine sahip. 1A pil ile çalışan monitörün toplam ağırlığı 3.3 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konforlu kullanım: HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

Fiyatı: 774 TL

Yastıklı kafa bandı ve zaman içinde kulağına tam uyum sağlayacak köpüklü kulaklık yapısı ile HyperX Cloud II Gaming Kulaklık gerçek bir konfor sunuyor. 53 mm Hi-Fi özellikli sürücüleri surround ses deneyimi sunuyor. Dahili DSP ses kartına sahip olan ürün, aynı zamanda gürültü engelleme özelliğine sahip. Mikrofonu ise dijital iyileştirme özelliği sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun keyfiniz bölünmesin: Anker Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Fiyatı: 175 TL

Amazon Gaming Week kapsamında mobil oyunseverler de unutulmuyor ve 20 bin mAh kapasiteli Anker Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı da öne çıkan ürünlerden biri oluyor. 18 W çift çıkışa sahip olan ürün, Quick Charge destekli bir adaptör ile 5 saatte tam şarj oluyor ve benzer bir hızla cihazlarınızı şarj ediyor. MultiProtect teknolojisi sayesinde güvenlik konusunda içiniz rahat olsun. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Isınma problemini ortadan kaldırıyor: Inca Fan

Fiyatı: 139 TL

Dizüstü bilgisayarınız ile oyun oynuyorsanız sisteminiz ne kadar güçlü olursa olsun yeterli soğutma seviyesine ulaşamayabilirsiniz. 70 x 70 boyutundaki Inca INC-601 GMS 6X Fan, 4 kademeli hız ayarı ile yeterli soğutmaya ulaştığınızdan emin olmanızı sağlıyor. Çift ayaklı kaymaz yapısı sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. Inca fanın çalışırken çıkardığı ses ise yaklaşık 21 dB. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hassas kullanım: MSI Gaming Mouse

Fiyatı: 95 TL

PAW-3519 Sensor ile kullanıcılarına gerçek bir kullanım hassasiyeti sunan MSI Gaming Mouse, ışık efekti ile dikkat çekiyor. 1.8 metrelik kablosu ile sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Ürünün ayarlanabilir bir ağırlık yapısı var. Bu sayede tam olarak elinize oturacak şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Bağlantı ise USB ile yapılıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel olarak geliştirilmiş yüzey yapısı: HyperX Gaming MousePad

Fiyatı: 89 TL

HyperX Gaming MousePad, pek çok farklı çalışma prensibine sahip mouse’un gezinebilmesi için özel olarak geliştirilmiş bir yüzeye sahip. Yoğun dokunmuş yüzeyi, uzun süreli kullanımda bile aşınma önleyecek şekilde tasarlanmış dikişlerle destekleniyor. Özel kauçuk tabanı ise en heyecanlı anlarda bile yerinden kolay kolay kıpırdamayacak kaymaz bir yapıya sahip. Üstelik taşınabilmesi için kolay toplanır bir yapıda. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kopan şarj kablolarına son: Anker Oyuncu Şarj Kablosu

Fiyatı: 74 TL

Amazon Gaming Week kapsamında mobil oyunseverler için öne çıkan diğer bir ürün ise Anker Oyuncu Şarj Kablosu. Devamlı kopan ve telefon şarjdayken kullanmayı imkansız hale getiren şarj kablosu uzantısı bu ürün ile 180 derecelik bir açıya yerleşiyor. MFI lisansına sahip olan Lightning şarj kablosu, 10 bin kez takıp çıkarılması için özel olarak geliştirildi. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Gaming Week kapsamında son derece cazip fiyatlara satın alabileceğiniz ürünleri listeledik ve kısaca bu ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Amazon internet sitesini ziyaret ederek bu etkinlik boyunca yapılacak kampanyaların detaylarını görebilirsiniz.