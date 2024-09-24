Bilgisayardan oyuncu koltuğuna birçok ürünün bulunduğu Gaming Week indirimleri devam ediyor! Biz de sizler için bugünün öne çıkan fırsat ürünlerini listeledik.

Gaming Week’e özel indirimler hız kesmeden sürüyor. 23- 30 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Amazon Gaming Week indirimlerinde birçok kategoride fırsatlar bulunuyor.

Bu level atlatan fırsatlardan henüz yararlanmadıysanız içeriğimize göz atabilirsiniz. Ayrıca hala Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler!

''Bu içerik 24.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Hibrit mimariye sahip 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci1 ile NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ların güçlerini birleştirerek tasarlanan Acer Nitro 5, 32 GB'ye kadar DDR4 3200 RAM'e sahip. Bilgisayar, ışın İzleme teknolojisi sayesinde ışığın gerçek dünyadaki halini taklit ederek gerçekçi grafikler sunuyor. Cihaz, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms2 tepki süresiyle oyunlarda da tercih ediliyor.

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Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı dokunsal Mech-Dome tuşlar ile donatılmış olan Logitech G G213, RGB ışıklara sahip. Cihaz, dahili avuç desteği ve ayarlanabilir ayakları ile de dikkat çekiyor.

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Ekran: 10.4" (263.1mm)

Arka Kamera – Çözünürlük: 8.0 MP/ 2000 x 1200

Ağırlık (gr): 465

İşlemci: 2.3GHz, 1.8GHz

Hafıza (GB): 4

Depolama (GB): 128

Galaxy Tab S6 Lite, gerektiğinde not almak ve diğer işlerinizi halletmek için tasarlanmış bir tablet. Cihaz, ince ve hafif gövdesi, 10,4" büyüklüğündeki ekranı, Android’de sunulan One UI 2 arayüzü ve S Pen’i ile dikkat çekiyor.

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180 Hz yenileme hızıyla ön plana çıkan Asus monitör, 27 inç Full HD (1920x1080) ekrana, 1ms tepki süresine ve Adaptıve-Sync teknolojisine sahip. Ayrıca monitörün ELMB Sync yazılımı, gölgelenmeyi ve yırtılmayı ortadan kaldırıyor. Son olarak Asus'a özgü entegre GamePlus kısayol tuşu, oyunlarda daha fazlasını elde etmenize yardımcı oluyor.

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6 adet programlanabilir tuşa sahip Logitech G102’nin RGB aydınlatması, farenizi kendi tarzınıza göre özelleştirme imkânı sunarken 8.000 DPI'a kadar hassasiyet ayarı oyun deneyiminizi iyileştiriyor. Ayrıca dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım sağlayan bu fare, 1 ms bildirim hızı ile standart farelerden 8 kat daha hızlı tepki verebiliyor.

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MSI Mag Forge 100M, ön kısımda yer alan dikey hizalanmış iki adet 120mm RGB fana sahip. Ayrıca kasa, 4 mm kalınlığında açık gri tonlu temperli camıyla sisteminizin iç bileşenlerini her an takip edebilmenize olanak tanıyor.

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Hafızalı sünger, kişiselleştirilebilen 3D kolçaklar, güçlü alt taban, özel dokuma kumaş ve ergonomik tasarımıyla maksimum konfor sağlayan Hawk Oyuncu Koltuğu, 180 derece geriye yatış açısına sahip.

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Logitech kulaklığın Lightspeed teknolojisi, size 29+ saat pil ömrü ve 20 metreye kadar kablosuz kullanım sağlıyor. Ayrıca yeni nesil DTS Headphone:X 2.0 surround ses ile kristal netlikte ses duyabilirsiniz. Son olarak kulaklığın Discord onaylı mikrofonu ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve oyunlarda daha etkili olabilirsiniz.

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40 saate varan pil ömrüne sahip controller, kaymaz yüzeye ve hibrit yön düğmelerine sahip. Oyun kolu sayesinde Xbox Series X|S, Xbox One, Windows bilgisayar, Android ve iOS'un dahil olduğu cihazlar arasında eşleştirme, oyun oynama ve geçiş yapma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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