Okul için dizüstü bilgisayar almayı düşünen ancak hangisini seçeceğini bilemeyenler için farklı markalardan ve fiyat aralıklarından en iyi bilgisayar seçeneklerini derledik.

Yeni eğitim yılı yaklaşırken öğrenciler için en önemli ihtiyaçlardan biri işlevsel bir bilgisayar. Derslerde başarıyı artırmak ve araştırmalarınızı verimli bir şekilde yapabilmek için doğru bilgisayarı seçmek ise büyük önem taşıyor. Piyasada her ihtiyaca uygun birçok marka ve model bulunuyor ancak bilgisayar seçerken akıllara “En iyi dizüstü bilgisayar markası hangisi?” gibi sorular gelebiliyor.

Biz de içeriğimizde bu sorunuzu yanıtladık. En çok satan modellerden olan Lenovo Ideapad’den Apple MacBook’a birbirinden farklı fiyatlara ve kullanım alanlarına sahip öğrenciler için laptop önerilerini sizler için listeledik. Hadi içeriğimize!

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13. Nesil Intel Core i7 işlemci tipine sahip olan 15.6 inç ekran boyutlu Ideapad Slim 3, 16 GB RAM, 1 TB SSD ve 60 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Üniversite için laptop önerisi arayanlar tercih edebilir.

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15,6 inç Acer bilgisayar, 12. Nesil Intel Core i5 işlemci ile donatılmış. Cihaz, 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahipken kullanıcılara 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca laptop 1,76 kg ağırlığa, 8 GB sistem belliğine ve 512 GB sürücü kapasitesine sahip.

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Beyaz arka aydınlatmalı klavyesi, 1,6 KG ağırlığı ve 19,3 mm inceliği ile ön plana çıkan Huma H4, 12. Nesil Alder Lake i5-1235U 10C/12T işlemciye sahip. 14,1" boyutu ve 1920x1080 çözünürlüklü LED ekranı ile kullanıcıların tercihi olan bu bilgisayar, 8-10 saat çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca cihaz, Intel® Iris® Xe Graphics ekran kartına sahip.

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Intel Core™ ve AMD Ryzen™ işlemciler ve Intel® Iris® Xe /AMD Radeon® RX grafik kartı teknolojisine sahip Casper Nirvana X600, 180° açılabilir yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca bilgisayar, 15.6’’ boyutu ve FHD IPS paneli ile yüksek çözünürlüklü ekran kullanımına olanak tanıyor.

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True Tone teknolojisine sahip 13.3 inç Liquid Retina ekrana sahip MacBook Air, Apple kalitesinden vazgeçemeyenler için iyi bir tercih olabilir. 8 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M1 çip ve 256 GB SSD depolama alanına sahip bu bilgisayarın iki adet Thunderbolt bağlantı noktasına da var.

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12. nesil Intel® Core™ i5-12450H işlemci ile Thin GF63 performans gerektiren işlerde etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 Hz yenileme oranıyla da dikkat çekiyor.

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11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xe grafikleri ile öne çıkan Dell Inspiron, Thunderbolt 4 teknolojisine ve Intel Wi-Fi 6 bağlantısına sahip. Ayrıca bilgisayar, 60 Hz ekran yenileme hızıyla, 15,6 inç ekran boyutuyla ve 512 GB SSD kapasitesiyle dikkat çekiyor.

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16:10 altın oran ve %90'lık ekran gövde oranına sahip Matebook D16, 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci ve 16 inç FullView ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca SGS beş yıldızlı Wi-Fi sinyal yeteneği sertifikasını alan ilk dizüstü bilgisayar modeli olan HUAWEI MateBook D16, bu özelliği sayesinde dosya indirme hızını %51 artırıyor.

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HP Victus Gaming'in 16 GB DDR4 belleği, FreeDOS 3.0 işletim sistemi ve Intel Core i5 12450H 12. Nesil işlemcisi sayesinde derslerin yanında oyun da oynayabilirsiniz. Bilgisayar, 30 dakikada yaklaşık %50 şarj edebiliyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor.

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Hibrit mimariye sahip 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci1 ile NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ların güçlerini birleştirerek tasarlanan Acer Nitro 5, 32 GB'ye kadar DDR4 3200 RAM'e sahip. Bilgisayar, ışın İzleme teknolojisi sayesinde ışığın gerçek dünyadaki halini taklit ederek gerçekçi grafikler sunuyor. Cihaz, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms2 tepki süresiyle oyunlarda da tercih ediliyor.

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