Amazon, KOBİ'lerin satış performansını artırmasını sağlayan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi özelliğini ülkemizde de kullanıma sundu.

Amazon, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) işini kolaylaştıracak ve iyileştirecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Daha önce pek çok ülkede kullanıma sunulan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi özelliği, bugün itibarıyla Türkiye, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta kullanılabilir oldu.

İlk olarak 2020 yılında yayınlanan özellik, Amazon’da KOBİ hesaplarının sağlığını özel bir puanlamayla gösteriyor. İşletmeler, bu puana göre hesaplarının durumunu iyileştirecek önlemler alabiliyor, ürün satışlarının pozitif etkilenmesini sağlayabiliyor.

Hesap Sağlığı Derecelendirmesi ne anlama geliyor?

Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, KOBİ hesaplarını 0-1000 puan üzerinden değerlendiriyor. Puanın yüksekliği, aslında Amazon’un da bir satıcı olarak size ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Hesap için belirlenen puan, müşteri memnuniyeti, teslimat gönderimi ve Amazon politikalarına uygunluk gibi pek çok kriterin değerlendirilmesiyle belirleniyor. Yapılan değerlendirmeler ve KOBİ’lerin farklı başlıklar altında yaptıkları ihlaller de satıcılara gösteriliyor.