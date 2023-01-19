Amazon, kullanıcıların alışveriş yaparak istedikleri hayır kurumlarına bağış yapmasını sağlayan AmazonSmile'ı kapatma kararı aldı. Bu hamle, teknoloji devinin masraf azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmasının ardından geliyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, yapay zekâdan e-ticarete kadar birçok farklı alanda hizmet veriyor. ABD’li teknoloji devi bu hizmetleri dışında bir de 2013 yılında AmazonSmile ismi verilen bir program başlatmıştı.

Bir yardım programı olarak nitelendirilebilecek olan AmazonSmile, müşterilerin yardım kuruluşlarına bağış yapmasını sağlıyordu. Daha da açacak olursak kullanıcılar, programa dahil ürünlerden yaptıkları alışverişin değerinin %0,5’ini ek ücret olmadan istedikleri kuruluşa bağışlayabiliyordu. Ancak bugün yapılan bir açıklama, oldukça iyi bir amaca hizmet eden programın maalesef sonlandırılacağını gösterdi.

AmazonSmile, 20 Şubat’ta kapanacak

Amazon, paylaştığı bir gönderiyle 10 yıldır devam eden AmazonSmile’a son vereceğini açıkladı. Programın, 20 Şubat 2023 tarihinde biteceği de açıklamalar arasında yer aldı. Şirket, programın sonlandırılmasının nedeninin ise istediği etkiyi yaratamaması olduğunu söylerken hayır kuruluşlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

AmazonSmile programıyla kurulduğu 2013 yılından bu yana 377 milyon dolarlık bağışın yapıldığı ifade ediliyor. Bu sayı oldukça yüksek olsa da Amazon, miktarın programın devam etmesi için yeterli olmadığını öne sürüyor. Ayrıca şirketin, bir kereye mahsus katılımcı hayır kurumlarına 2022’de kazandıklarının üç ayına eş değerlik bir bağış yapacağını ekleyelim.

AmazonSmile’ın kapatılma nedeni gerçekten programın isteneni vermemesi mi?

Amazon, programın isteneni vermediğini söylese de kararın arkasında bir başka sebep olabilir. Bilindiği üzere son zamanlarda çoğu teknoloji devi ekonomik belirsizlikler nedeniyle masrafları azaltma çabasına girmişti. Amazon da bunlardan biriydi.

Şirket, birkaç hafta önce 18.000 çalışanını kovarak tarihinin en büyük işten çıkarmasını gerçekleştirmişti. Buna ek olarak daha önce Amazon Care sağlık hizmeti ve Fabric.com sitesi kapatılırken 42 yeni tesis inşa etme planları da ‘masraf azaltma çabaları’ kapsamında rafa kaldırılmıştı.

İşte bu yaşananlar, AmazonSmile’ın kapanmasının arkasındaki nedenlerden birinin de masrafları azaltmak olabileceğini ortaya koyuyor