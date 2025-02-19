Amazon, TikTok ve Instagram Reels gibi kaydırarak ürün keşfetmenizi sağlayan "Inspire" isimli özelliğinin fişini çektiğini açıkladı.

Amazon, 2022 yılının sonlarında uygulamasına “Inspire” ismini verdiği bir özellik getirmişti. Bu özellik, TikTok ve Instagram Reels benzeri bir deneyimle ürün keşfetmeyi sağlıyordu. Yani dikey kaydırma formatıyla sosyal medyada gezer gibi alışveriş yapabiliyordunuz.

Ancak bugün gelen haberler, Inspire özelliğinin çok da uzun ömürlü olmadığını ortaya koydu. Teknoloji devi, özelliği resmen sonlandırdı.

Yeteri kadar ilgi görmedi

TechCrunch’a konuşan bir Amazon sözcüsü, sürekli olarak kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirdiklerini ve buna uygun olarak özellikleri üzerinde hamleler yaptığını belirtti. Bu yüzden de Inspire’ın artık erişilebilir olmayacağını ifade etti.

Inspire, yalnızca ürünleri göstermiyor, aynı zamanda içerik üreticilerinden ürünler hakkında incelemeleri içeren videoları da kullanıcılarla buluşturuyordu. Böylece ciddi anlamda sosyal medya benzeri bir deneyim sunulacaktı. Hatta şirket, bu tarz videolar için ödeme yapacağını bile açıklamıştı. Ancak ödemeler birçok üretici tarafından çok düşük görüldü ve çok az video üretilmesine neden oldu.

Yani anlayacağınız, TikTok’u andıran bu özellik, ne Amazon kullanıcıları ne de içerik üreticileri tarafından pek sevilmedi. Nedeni hakkında resmî bir açıklama olmasa da yeterli ilgiyi görememesi nedeniyle fişinin çekildiğini söyleyebiliriz.