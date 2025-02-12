Amazon, platformda bulunmayan ürünlere kolayca ulaşılmasını sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik, kullanıcılar için gerçekten etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, kullanıcı deneyimini arşa çıkaracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yapılan resmî açıklamaya göre Amazon kullanıcıları, artık Amazon'da temin edemedikleri için markaların kendi internet sitelerine yönlendirilecekler.

Amazon'un açıklamasına göre şimdilik sadece ABD'deki sınırlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilen özellik, bir ürün arandığı zaman otomatik olarak devreye girecek. Eğer Amazon, aranan ürünü bulamadıysa harici bir internet sitesine yönlendirme yapacak. Üstelik Amazon, üçüncü taraf siteye yönlendirdiği kullanıcıya ait verileri de paylaşmayacak. Böylelikle kullanıcı güvenliği de sağlanmış olacak.

Amazon'un yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Amazon'un yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcı, aradığı ürünün üzerine tıkladığı zaman üçüncü taraf siteye yönlendirileceğine ilişkin bir bildirim görecek. Böylelikle tüketici, Amazon üzerinden aslında tüm ürünlere ulaşma fırsatı yakalamış olacak.

Amazon'un yeni özelliği, şimdilik mobil uygulamada görünüyor. Şirket, hangi ürün ve kategoriler için bu özelliğin kullanılabilir olacağına ilişkin detaylı bir açıklama yapmamış olsa da yeni özellik, genel dağıtım aşamasına geldiği zaman kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor.